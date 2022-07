Okreten električni malček, ki ni poceni

V nadaljevanju preberite:

Za ta avtomobil so združili obliko opla corse in električni pogon peugeota e-208, a kljub temu ima opel corsa-e povsem samosvoj karakter. Vsako podcenjevanje je odveč, saj združuje številne prednosti majhnih avtomobilov in električne mobilnosti.

Že na pogled je jasno, da gre za moderen in dinamičen avtomobil. Lastniku opla corse-e ni prav nič nerodno pokazati svojega konjička, še posebno ne v tej živahni barvi. Je opazen avtomobil, pritegne tudi črna streha, daleč največja prednost pa je okretnost, saj corso-e brez težav spravimo tudi v tesen parkirni prostor.

V dolžino meri 4,06 metra, prtljažnik premore 267 litrov. To je manj kot v bencinski različici, saj nekaj prostora vzame baterija, hkrati zato ni niti dvojnega dna. Povrhu morate v prtljažniku hraniti še polnilne kable, ki zahtevajo še nekaj prostora. Resda lahko škatlo za kable tudi prenašate, toda v vsakem primeru mora biti nekje v avtomobilu.