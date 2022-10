Podrobnosti, ki naredijo alfo

V nadaljevanju preberite:

So avtomobili kot prevozna sredstva in so takšni z dušo. Znamka Alfa Romeo je znana predvsem po zadnjih. Že res, da včasih kar pozabimo nanjo, saj nove modele redko predstavlja, a ko oko ugleda znameniti znak s simbolom mesta Milano in tamkajšnje družine Visconti, se glava skoraj nezavedno obrne za njim. Tudi z najnovejšim modelom, ki so ga poimenovali po prelazu Tonale, ni bilo nič drugače.

»Oooh, alfa!« je navdušeno zaklicala najstnica, o kateri sem bil prepričan, da ji za avtomobilske znamke ni nič mar. Ja, res je bila. In to rdeče barve, kot se za športno navdahnjeno znamko spodobi. No, pri športnosti tonale od zunaj sicer ne izstopa tako, kot smo bili vajeni pri kakšnih prejšnjih alfah, zaradi katerih so zardevali tudi Nemci, ki so težko pogoltnili, da takšen avtomobil ne prihaja iz njihovih logov. Ta športni terenec kompaktne vrste je pravzaprav italijansko poosebljenje jeepa compassa, s katerim si deli osnovo.