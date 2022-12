Pozornost na tisto, česar ne vidimo

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ogledala v vozilih niso za okras, temveč nujen varnostni pripomoček, ki ne varuje toliko potnikov v notranjosti kot vse druge v bližini. Predvsem je problematičen mrtvi kot, ko ne pomaga niti ogledalo, ampak mora voznik za varno spreminjanje smeri uporabiti še dodatna ogledala ali pa pogledati čez ramo.

Po nekaterih ocenah vsako leto umre 500 udeležencev v prometu, ker vozniki v mrtvem kotu niso videli drugih vozil, kolesarjev ali pešcev. Evropska komisija je v preiskavi prometnih nesreč ugotovila, da je omejen pogled iz vozila še posebno problematičen pri tovornjakih, najbolj ranljivi pa so kolesarji in pešci.

Prvi ukrep je preprost – pogled čez tisto ramo, kamor zavijamo, še posebno kadar je treba na hitro zaviti. Prav tako je preprost ukrep pravilna namestitev vzvratnih ogledal, s čimer si precej izboljšamo pogled na dogajanje okoli vozila.

Prikaz slike iz kamere, ki opcijsko nadomešča stransko ogledalo. FOTO: Gašper Boncelj

Na voljo je tudi več tehničnih rešitev, saj predvsem v tovornih vozilih čez ramo niti ni mogoče pogledati, zato zakonodaja EU določa, da morajo tovornjaki s težo nad 3,5 tone imeti dodatna ogledala za mrtvi kot, s katerimi voznik dobi večje vidno polje.

V zadnjem desetletju ima veliko novih avtomobilov v stranskih ogledalih posebno opozorilo, če se nekaj znajde v njihovem mrtvem kotu. Sistem meri razdaljo in hitrost do vozila zadaj in njegovo hitrost, nato pa voznika na nevarnost v mrtvem kotu opozori zvočni signal ali grafični prikaz v stranskem ogledalu. Grafični prikazi se med posameznimi proizvajalci razlikujejo; lahko je to samo lučka, silhueta avtomobila, utripajoč trikotnik …

Vsekakor koristna varnostna pomoč, ki bi morala delovati v vsakem primeru, toda med testiranji avtomobilov smo že doživeli, da ob močnem dežju ali sneženju sistem ni deloval.

Nove tehnologije: opozorilnik na promet v mrtvem kotu motocikla je včasih lepo vgrajen v vzvratno ogledalo. FOTO: Jan Jolič Lieven

Še bolj napreden je videonadzor mrtvega kota. Nekatera vozila imajo vgrajeno kamero, sliko celotnega dogajanja levo in desno od vozila pa voznik spremlja na majhnem zaslonu, ta je navadno na armaturni plošči pred volanom, včasih pa tudi na stranskih vratih, blizu vzvratnega ogledala. Pri nekaterih je slika na ogled ves čas, pri drugih se pokaže, ko vključite smerokaz.

Toda najpomembnejše je, da smo ves čas previdni in spremljamo tudi, kako ravnajo drugi udeleženci v prometu. Včasih za svojo varnost poskrbimo predvsem tako, da predvidimo napake drugih in sami pravočasno ukrepamo. Še posebno je koristen očesni stik – vsak pešec in kolesar lahko pogleda v voznika v avtomobilu, kombiju in tovornjaku in takoj mu bo jasno, ali ga voznik vidi ali ne. Prav tako lahko pričakujemo, da nas v mrtvem kotu ne vidi tovornjakar, zato je najbolje, da se tam zadržujemo čim krajši čas.

Predvsem pa velja nasvet, da uporabljajte smerokaze in vsem okoli vas bo bistveno lažje.