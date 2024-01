Praktičen, a tudi živahen

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Hondin novi srednje veliki križanec, izdelan na podlagi civica, zapolnjuje vrzel med manjšim HR-V in nekoliko večjim, tudi novim CR-V. Na voljo je zgolj kot samopolnilni hibrid, ki so ga pri Hondi poimenovali e:HEV.

Nedvomno so se pri Hondi odločili za nov dizajnerski pristop, saj so se po več letih z ostro oblikovanih karoserijskih linij vrnili k mehkim oblinam, tako da sprva nisi povsem prepričan, da pred teboj stoji povsem nova honda. Zato se lahko le strinjamo z navedbo, da gre za linije, ki so povšeči evropskim kupcem, saj novinec deluje razmeroma brezčasno. Ena od prednost takšne oblike pa je, da dejansko skriva velikost 4,56 metra dolgega vozila.

Potniška kabina se spogleduje s premijskim vzdušjem in odlično ergonomijo. Razveseljivo je, da pri Hondi niso podlegli pretirani digitalizaciji upravljal. FOTO: Gregor Pucelj

Zaobljenost se nadaljuje v potniški kabini, ki je že v izhodiščnem paketu odlično opremljena. Prijetno in domače deluje predvsem brez ostrih robov oblikovana sredinska konzola. Poleg dobre ergonomije, ki razveseli voznika, takoj opaziš kakovostne materiale in izdelavo ter zgledno prostornost, ki se na sprednjih sedežih kaže z oddaljenostjo med voznikom in sopotnikom, prav tako z obilico prostora za kolena potnikov v drugi vrsti. Voznik tudi hitro opazi odlično preglednost, saj so zasnovali za današnje čase nenavadno tanka sprednja stebrička, hkrati pa pomaknili zunanji ogledali nekoliko nazaj. Na račun prostorne potniške kabine je za vozilo te velikosti s 390 litri prostornine nekoliko majhen prtljažni prostor, a je povečljiv do dobrih 1300 litrov, tako da še vedno omogoča družinsko uporabnost.

Tanek sprednji stebriček in nazaj pomaknjeno zunanje ogledalo precej izboljšata voznikovo vidljivost. FOTO: Gregor Pucelj

Hibridni sistem in razmeroma velika 57-litrska posoda za gorivo omogočata doseg tisoč kilometrov. FOTO: Gregor Pucelj

Hibridni pogonski sklop je dejansko enak kot pri civicu in je sestavljen iz za današnje čase nenavadno velikega 2,0-litrskega štirivaljnika – kar je le dobro – in elektromotorja s sistemsko močjo 150 kW (204 KM) in 315 Nm največjega navora. Čeprav gre za križanca, ki ima pogon vedno zgolj na sprednji kolesi, so mu med voznimi režimi namenili tudi zimskega, ko elektronika poskrbi za prilagajanje podvozja zahtevnim razmeram, k premagovanju takšnih in drugačnih neravnin pa pripomoreta še 18-centimetrska oddaljenost karoserije od tal in sistem za nadzorovan spust po klancih. Ker prestavne ročice ni, e-CVT menjalnik simulira samodejni menjalnik, posamezne vozne načine pa voznik aktivira s tipkami, nameščenimi na sredinski konzoli.

Pričakovano je novi ZR-V že v izhodiščnem opremskem paketu dobro opremljen z varnostnimi asistenčnimi sistemi, vključno z radarskim tempomatom. Dobro pregleden je tudi osrednji 9-palčni zaslon z navigacijo in dostopom do interneta prek apple carplaya in android auta.

Vstopni model elegance je naprodaj za 41.390 evrov, sport za 43.290 in najbolje opremljeni advance za 45.690 evrov.