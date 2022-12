Predsednik AMZS izvoljen v pomemben mednarodni organ

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je bil te dni na izredni skupščini FIA Regija I, ki poteka v Bologni, izvoljen v FIA Svetovni svet za mobilnost in turizem (FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism), eno najpomembnejših teles mednarodne avtomobilistične zveze FIA.

Brglez je uspešno kandidiral na volitvah za eno od dveh izpraznjenih mest v FIA Svetovnem svetu za mobilnost in turizem, ki ga sestavlja 26 članov, vključno s predsednikom FIA. Kot je dejal po izvolitvi, je funkcija veliko priznanje ne le zanj osebno, temveč tudi za AMZS in Slovenijo, med drugim je dodal, da smo lahko s strokovnim in profesionalnim delom tudi manjši avtomobilski klubi iz majhnih držav pomemben soustvarjalec trajnostnih mobilnostnih politik

FIA Svetovni svet za mobilnost in turizem sprejema globalna politična stališča organizacije glede mobilnosti, sklepa vzajemne sporazume o izmenjavi storitev ter vodi mrežo izdajanja mednarodnih dokumentov.

Hkrati je snovalec globalne politike mobilnosti in avtomobilskih storitev ter predstavlja najmočnejši glas voznikov in drugih udeležencev v prometu v odnosu do evropske in svetovne politike in do avtomobilskih izdelovalcev. Člani se sestanejo vsaj dvakrat letno, obravnavajo pa predloge, ki jih predložijo komisije in delovne skupine FIA za mobilnost.

Skupščina je volila tudi novega predsednika FIA Regija I. Regijo bo odslej vodil 51-letni Španec Jorge Delgado Mendoza, sicer izvršni direktor madridskega avtomobilskega kluba RACE, ki je nasledil Danca Thomasa Møllerja Thomsena.