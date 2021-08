Umirjena eleganca

V prispevku preberite:

Mazdin CX-5 model srednjega velike športnega terenca je v osnovi že dolgo v ponudbi, nekoč je zamenjal še malce večji model CX-7, potem je dobil tudi manjša hišna tekmeca. CX-5 je rahlo prenovljen, še naprej pa izstopa z umirjeno eleganco.

Sicer mi opremska izvedba homura s črnimi platišči in črnimi stranskimi ogledali na beli karoseriji ni ravno všeč, ampak tovrstne kombinacije so zdaj očitno zelo moderne, najdemo jih tudi pri drugih tekmecih. Seveda pa si lahko izberete karkoli drugega. Mimo tega je mazda CX-5 še vedo zelo elegantno oblikovan avtomobil, njegove linije so tekoče, nima kake množice robov, tudi luči, posebej zadnje delujejo decentno.