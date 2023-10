Pri ustrezni razdalji še rešimo napako, sicer se vse podre

V prispevku preberite:

Varnostna razdalja je pomemben element varnosti, posebno na avtocesti. A vozniki tako osebnih vozil kot tovornjakov je marsikdaj ne spoštujejo, že ugotovljenih in sankcioniranih kršitev je veliko, kaj šele neodkritih. Morda se bo sčasoma z nadzorom in kaznovanjem, še bolj pa, upamo, s prepričevanjem in zavestjo o koristnosti ta nujna navada le utrdila v naši vozniški kulturi. Pa vseeno, koliko je bilo letos tovrstnih kršitev? Koliko prometnih nesreč? Zakaj je vožnja s primerno varnostno razdaljo za voznika bolj ugodna?