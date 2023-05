Priključite se novi avanturi z Mitsubishi Motors Eclipse Cross PHEV

Ime je povzel po kultnem modelu Mitsubishija, ki je osvajal dirkaške in tudi filmske navdušence. Duh kupeja se še vedno ohranja v stranskem profilu priključnega hibrida Eclipse Cross. Se je pa Eclipse Cross prilagodil času, prostoru in našim strankam ter se preobrazil v vsestranski SUV, ki ima poleg tega še vključeno sodobno tehnologijo priključnih hibridov.

Ko se srečata dva svetova

Dnevno prevozimo v povprečju 40 km – to pomeni, da je vozilo na električni pogon popolnoma realna izbira. Seveda pa je treba spremeniti miselnost in nemalokrat je strah pred tem, da bomo ostali brez energije, tudi tisti, ki pretehta, da se za električno vozilo ne odločimo. In to je zagotovo eden od razlogov, da je Eclipse Cross PHEV odlična rešitev – priključni hibrid, ki nam omogoča vožnjo 55 km/h* na popolnoma električni pogon. Če pa naredimo kak kilometer več, smo pri Eclipsu popolnoma na varni strani, kajti električni pogon zamenja klasični bencinski. Hkrati je odlična rešitev tudi zato, ker preprosto ne potrebujemo dveh avtomobilov. Med tednom je odličen električni sopotnik, za konec tedna pa ni nobene ovire, da nas ne bi popeljal, kamor koli smo namenjeni, ne glede na razdaljo, ker nam je na voljo bencinski motor in do 650 km z enim rezervoarjem, seveda v kombinaciji z elektormotorjem.*

FOTO: Mitsubishi

FOTO: Mitsubishi

Zgodba pa se tukaj ne konča. V bistvu se šele začne. Mogoče je oblikovno res mestni SUV, vendar se pod pokrovom skriva Mitsubishijev legendarni pogon 4x4, ki ima skoraj 90-letno tradicijo. S stalnim aktivnim in električnim sistemom štirikolesnega pogona »Super All Wheel Contol« Eclipse Cross PHEV nadaljuje to tradicijo na inovativen način. Sistem podpira po en elektromotor na os in takoj lahko opazite, da se vsa energija dejansko prenaša na cesto. S petimi nastavitvami voznih režimov vas bo Eclipse Cross PHEV varno zapeljal po vseh poteh.

Avantura

Pa se odpravimo na čisto pravo avanturo. Kam? Odpeljimo se nad 800 m nadmorske višine, po makadamu, da se za nami malo tudi praši, in po cesti, ki ji kar težko rečemo cesta. Ampak ob stalnem pogonu 4x4, širokih gumah in kar nekaj razdalje od ceste je vožnja z Eclipsom preprosta, prijetna in zelo varna. Prispemo na cilj in prevzame nas razgled, ki nam ga zavidajo še ptice. Tukaj bo piknik pravo doživetje. Ker pa varujemo okolje in si ne želimo kakšnih neprijetnih dogodkov, ne bomo kurili ognja v tej čudoviti naravi. Res pa piknik ne bi bil piknik brez žara. In tukaj iz rokava povlečemo aduta ali bolje rečeno iz prtljažnika našega Eclipsa Cross PHEV. Ta namreč skriva električni priključek z 220V-vtičnico in električni žar deluje odlično. Zvečer pa, ko se zmrači, priklopimo lampijončke in piknik se lahko konča nadvse romantično.

FOTO: Mitsubishi

Seveda je to eden izmed načinov, kako nam lahko pride adut Eclipsa prav. Prepričani smo, da je možnosti neskončno in da se boste tudi sami domislili načinov, kako to kar najbolje izkoristiti.

Je edinstven, kakovosten in ima kar 5 let tovarniške garancije ter 8 let tovarniške garancije na baterijo. Zaradi kombinacije električnega in bencinskega pogona vas nikoli ne pusti na cedilu. Dovolj prostora je za vso družino ali pa športne pripomočke in izlet v dvoje. Je tih in varčen, pogumen in privlačen. Verjamemo, da prepričajo vse njegove lastnosti, a poudarimo še to, da ima Eclipse Cross PHEV še enega aduta – akcijsko ponudbo vozil. Lahko je tudi vaš sopotnik, peljite ga na spoznavno vožnjo in naj vas sam prepriča.

FOTO: Mitsubishi

*po meritvah WLTP

Naročnik oglasne vsebine je AC-Mobil