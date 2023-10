Prius tokrat le kot priključni hibrid

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Toyota je že pred časom predstavila popolnoma novo, že peto generacijo svojega legendarnega hibridnega modela prius. Ta je lahko pripravljen kot samopolnilni ali kot priključni hibrid.

Tovarniška politika je po svoje nenavadna, a za Evropo je na voljo le priključni hibrid. Ta vrsta pogona v Sloveniji pač že dolgo ni več upravičena do subvencije.

Povečali so zmogljivost baterije, ki ima namesto 8,8 po novem 13,6 kWh, a ne na račun večjega obsega, ampak zaradi večje energijske gostote litij-ionskih celic. Nameščena je pod zadnjimi sedeži.

Prius plug in ima sicer dvolitrski bencinski štirivaljnik in elektro motor, ki skupaj zmoreta moč 164 kW, ob napolnjeni bateriji, ki zmore nekaj manj kot 14 kWh, lahko samo na elektriko po tovarniških navedbah prepelje do 86 km, potem naj bi varčno nadaljeval v hibridnem načinu, tudi zaradi nove, precej bolj aerodinamične oblike.

Notranjost je sodobna. Foto Toyota

Tudi nasploh je njegova zunanja podoba precej bolj atraktivna kot pri predhodniku.Peti prius je sicer za odtenek krajši (zdaj meri točno 4,6 metra) in nižji od predhodnika, ima podaljšano medosno razdaljo. Njegova šibka točka je pač prtljažnik, ki v osnovi sprejme le 284 litrov.

Prius je, kot rečeno, hibridni pionir, ki je od leta 1997 po svetu našel že več kot 5 milijonov kupcev. A če je svetovna prodaja še leta 2010 presegla rekordnega pol milijona in ga je vozila tudi kaka znano osebnost, so jih lani, prodali komaj 86 tisoč.Seveda je razlog tudi v tem, da je podjetje po priusu z leti hibridno tehniko ponudilo v skoraj vseh drugih modelih znamk Toyota in Lexus.

Prius kot priključni hibrid v novi izvedbi stane pri nas vsaj 41 tisoč evrov, z vso opremo, ki ima med drugim v strehi sončne celice, pa 50 tisočakov. Letos naj bi jih prodali 20, prihodnje leto 50. V Sloveniji je do tega trenutka registriranih 500 priusov, ti so bili v prejšnjih generacijah seveda predvsem samopolnilni.