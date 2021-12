Protinapad električnega pionirja

V prispevku preberite:

Beseda pionir iz naslova je morda malce močna, a vendarle je bil vsaj v sodobnih časih Nissan z modelom leaf eden tistih, ki so na področju električnih avtomobilov orali ledino. V zadnjih nekaj letih je še posebej po potresu znotraj vodstva – beri: aretaciji velikega šefa Carlosa Ghosna – podjetje mencalo v defenzivi, zdaj pa vendarle napoveduje nov zalet. Velike načrte ima v smeri množične elektrifikacije pogona. V nasprotju z nekaterimi drugimi japonskimi tekmeci, katerih zamisli na področju motorjev z notranjim zgorevanjem smo predstavili pred časom, je Nissan tako kot njegov partner Renault zazrt predvsem v baterijske električne avtomobile. Med Japonci gre povsem v to smer, kot zatrjuje, le še Honda. Na nedavni predstavitvi pod geslom Nissan Ambition 2030 je sedanji prvi mož podjetja Makoto Učida napovedal, da bodo do konca desetletja predstavili 15 povsem novih električnih modelov in še osem hibridov oziroma podaljševalnikov dosega s tržno oznako e-power. Polovica njihove globalne ponudbe naj bi bila takrat povsem elektrificirana, v Evropi pa naj bi bil ta delež največji, 75-odstoten.

Kako bodo to dosegli? Kako bodo znižali ceno baterije? Zakaj so po velikih korakih v to smer zadnja leta zaostajali?