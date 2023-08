Psi ne sodijo v naročje, temveč morajo biti ustrezno zavarovani

Hišni ljubljenčki, predvsem psi in mački, so pogosto tudi sopotniki v avtomobilu. Za dobro počutje in varno vožnjo je pomembno, da našega kosmatega prijatelja med prevažanjem ustrezno zavarujemo. Nenazadnje nam to veleva prometna zakonodaja. Ta med drugim določa, da morajo biti domače živali (psi, mačke, druge večje živali), ki se prevažajo v delu motornega vozila, namenjenem za prevoz potnikov oziroma prtljage, ustrezno zavarovane.

Kako poskrbeti za to, da bo žival med prevozom zavarovana, zakon podrobneje ne določa. Ker pa v prometu še vedno videvamo kužke, ki se prevažajo celo v voznikovem naročju in zvedavo kukajo izza krmila, nas je zanimalo, kateri načini prevoza psov so dovoljeni in kateri nas lahko udarijo po žepu, če nas ustavi policija. Kot smo izvedeli, je predpisana globa za takšno kršitev 40 evrov. »Leta 2021 so policisti ugotovili 68 prekrškov, lani 133, letos do 20. avgusta pa 82 tovrstnih prekrškov zaradi nepravilnega prevoza živali, med katerimi so tudi nepravilni prevozi psov, pri čemer pa podatkov o vrsti živali posebej ne vodimo,« so povedali na policiji.

Zakonska določila izpolnimo tudi s kombinacijo oprsnice in povodca, ki se vpne v sidrišče varnostnega pasu. FOTO: Blaž Kondža

Kako prevažamo psa

Vsekakor je najslabše in tudi z zakonom prepovedano, da se pes prosto giblje po avtomobilu. Ne le, da vpliva na zbranost voznika, zavedati se moramo, da se nezavarovan pes v primeru trčenja podobno kot nepritrjena prtljaga spremeni v izstrelek, ki lahko poškoduje potnike v vozilu. Zato je ustrezno zavarovanje psa med vožnjo nujno. Specializirane trgovine za živali imajo na svojih policah več rešitev za varnejši prevoz psov.

Psa lahko prevažamo na sedežih, če uporabimo kombinacijo oprsnice in posebnega povodca, ki se vpne v sidrišče varnostnega pasu. Drugi način je uporaba pregrade, ki loči potniški prostor od pasjega. Pregrade so lahko izdelane iz tekstilne mreže ali pa iz kovine. Zadnje so seveda primernejše. Tretji in po besedah veterinarjev in kinologov najbolj priporočljiv način za prevoz psov pa je transportni boks. Tako svoje štirinožce prevažajo tudi vodniki službenih psov.

Prometna nesreča s psom Naša sogovornica veterinarka Maja Turk je s svojo psičko Aveno pred leti doživela prometno nesrečo, zato iz prve roke ve, kako neprijetna izkušnja je to za pasjega skrbnika in psa. »Nesreča se je zgodila na avtocesti ob zožitvi pasov, zato je bil trk v zadnji del našega avtomobila zelo hud. Avena je bila v prtljažnem prostoru in ločena z varnostno mrežo. Ker je bil avtomobil precej poškodovan, ni bilo možno odpreti prtljažnih vrat, zato sva s policistom, ki je bil na kraju nezgode, podrla sedeže in jo tako vzela ven. Ob takem dogodku je težko ravnati trezno in neizmerno sem hvaležna policistu, da me je opozoril na previdnost, da morava Aveno ob tem pripeti na povodec, ker lahko psi v šoku tudi zbežijo,« pripoveduje sogovornica. »Avena telesno ni bila poškodovana. Čeprav se večinoma vozi v aluminijastem boksu, je bila tokrat sreča v nesreči tudi to, da ni bila v boksu, saj se je prtljažni prostor zverižil in bi jo v boksu lahko stisnil in poškodoval. Nekateri boksi imajo za take primere, ko ni možno odpreti zadnjih vrat, varnostne gumbe za odpiranje z vrha, na kar ob nakupu morda niti ne pomislimo.«

Izberimo primeren boks

Nakup transportnega boksa je v pestri ponudbi na trgu vsekakor izziv, saj je vse težje ločiti zrno od plev. Pred leti je AMZS v sodelovanju s partnerskimi avtoklubi opravil test različnih oblik pasjega prevoza, od kombinacije oprsnice in povodca, vpetega v sidrišče varnostnega pasu, do transportnih boksov. Medtem ko so se kombinacije oprsnice in povodca v preizkusnih trkih izkazale za nevarne, saj so se strgale, so se transportni boksi odrezali bolje. Avtoklubi so najvišjo oceno podelili tistim, ki so v celoti izdelani iz kovine, saj so bili najbolj kos silam, ki so nastale med testnim trkom. Seveda kakovostni kovinski boksi niso poceni, a vam bodo ob ustreznem vzdrževanju služili vrsto let.

V ponudbi je tudi nekaj kovinskih transportnih boksov za pse, ki so opravili preizkusne trke. Takšni so na slovenskem trgu boksi švedske znamke Mimsafe, ki smo jih v redakciji že preizkušali in vsakič doživeli pozitivno uporabniško izkušnjo. Njihovi prednosti sta prilagodljivost po globini in izhod v sili na zadnji strani boksa. Le sestavljanje zahteva nekaj časa in spretnosti.

Slovenskega zastopnika omenjene švedske znamke in vzreditelja švicarskih ovčarjev Primoža Podgorška iz podjetja Makapo smo vprašali, kako izberemo pravilno velikost boksa. »Boks naj bo pet centimetrov višji od plečne višine psa. Pomembno je tudi, da se lahko kuža v boksu normalno obrne in vstane,« pojasnjuje sogovornik in doda opozorilo veterinarjev, da so preveliki boksi za pse v primeru trka nevarnejši. Zato je najbolje poiskati kompromis, da ima pes dovolj prostora in hkrati ne preveč, da ga po boksu ne premetava, kar vpliva na njegovo udobje in varnost. Poudarja še, da morajo biti transportni boksi ustrezno pritrjeni v vozilo, recimo s pasovi v sidrišča prtljažnega prostora.

Navajanje od malega

Kako navadimo psa na vožnjo z avtomobilom in na transportni boks? Inštruktor za šolanje psov in vzreditelj nemških ovčarjev Blaž Golob iz idrijske psarne Golobova pojasnjuje, da moramo doseči to, da pes vožnjo z avtomobilom in transportni boks poveže s prijetno izkušnjo. Psa začnemo na vožnjo navajati že kot mladička, od prvega dne, ko pride k nam domov. Golob pravi, da svoje pse navaja tako, da ima boks najprej zunaj avtomobila, na primer na tleh v garaži, in mladičkom vanj postavi hrano. »Ali pa jim dam kaj slastnega za žvečiti, da se zamotijo, in jih zaprem v boks, prav tako jih, ko so utrujeni, nesem v boks, da tam počivajo,« razlaga sogovornik. Kot še doda, je ključno, da so za to, da gredo v boks, vedno nagrajeni. »Ko so enkrat mirni, jih nato počasi začnemo zapirati noter same, za minutko, dve, naslednji dan že več … in so mimogrede v boksu celo po uro ali več, mirni. Potem boks samo še prestavim v avto,« sklene Golob, ki tudi prisega na transportne bokse, saj se njegovi psi v njih odlično počutijo.

Blaž Golob, Psarna Golobovi FOTO: Osebni Arhiv

Udobno skupno potovanje

Veterinarka Maja Turk s psičko Aveno. FOTO: Urša Bavčar

Prav tako moramo poskrbeti za udobno potovanje psov, kar pomeni primerno ohlajeno vozilo v poletni vročini in redne postanke. Veterinarkapriporoča, da se na potovanje s psom odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, torej se izognemo najtoplejšemu delu dneva. »Zavedamo se moramo, da se temperatura v boksu lahko razlikuje od tiste v kabini, še posebej če vozimo ves čas v eno smer in nanj skozi okna sije sonce. Poleg tega je kuža zaradi drugačnega reguliranja telesne temperature (se ne poti po celem telesu kot mi, pač pa s sopenjem) bolj občutljiv na vročino kot mi in lahko doživi toplotni udar. Kužka imamo pod nadzorom in večkrat preverimo situacijo. Ustavimo se vsaj vsake tri do štiri ure, poiščemo kraj ob travi, kajti asfalt je lahko zelo vroč, in mu omogočimo, da se malo sprehodi,« pravi sogovornica.

Kako pa je s prehrano pred in med potovanjem? Turkova odgovarja, da je to precej odvisno od posameznega psa: »Nekateri nimajo nobenih težav, drugi pa se borijo s slabostjo že pri krajših vožnjah. Iz previdnosti je vsekakor bolje, da dobi pred potovanjem kuža le manjši obrok. Med potovanjem mu občasno ponudimo svežo vodo. Če je našemu kužku slabo, pa se posvetujemo z veterinarjem, kako mu pot lahko olajšamo.«

Reševanje psa iz razbeljenega vozila Kljub svarilom, kako nevarno je žival puščati v pregretem vozilu, še vedno naletimo na brezvestne ljudi, ki svojega psa pustijo v avtu na žgočem soncu. Policijo smo vprašali, kako naj mimoidoči ukrepamo, če opazimo psa ali drugo žival, zaprto v zaklenjenem in zaradi visokih temperatur pregretem vozilu. Najprej preverimo, ali je morda vozilo odklenjeno in je možno žival rešiti brez nadaljnjega posega, odgovarjajo. Prav tako poskušamo poiskati lastnika vozila, če je morda v bližini. »V nasprotnem primeru pokličemo policijo na številko 113 ali center za obveščanje na številko 112, ta bo informacijo posredoval policiji in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kamor lahko pokličemo tudi sami,« pojasnjujejo. »Policija poskusi čim prej vzpostaviti stik z lastnikom avtomobila. Če to ni mogoče, lahko policisti v takih primerih, če ni drugih možnosti, zaradi preprečitve ogroženosti življenja otroka ali živali v vozilo vstopijo tudi z uporabo sile, ko so izpolnjeni zakonski pogoji. Poleg tega obvestijo veterinarja, ki v nadaljevanju postopka presodi, ali žival potrebuje veterinarsko oskrbo, oziroma odredi začasno namestitev v zavetišče,« pravijo na policiji. V skrajnem primeru, kadar je očitno, da je žival v neposredni življenjski nevarnosti, na kar kažejo neodzivnost, nezavest, težko dihanje, in bi strokovna pomoč prišla prepozno, so tudi občani upravičeni, da razbijejo steklo na vratih vozila in žival rešijo pred smrtjo oziroma poginom.

Primerni avtomobili

Predvsem prevoz večjih pasem zahteva primerno vozilo. Športni terenci, ki so sicer najbolj modna vozila na trgu, so za prevoz psov manj primerni predvsem zaradi visokega roba prtljažnika. Zlasti za starejše pse moramo v tem primeru priskrbeti posebno rampo za dostop do transportnega boksa v prtljažnem prostoru. Kot najbolj kinološka vozila so se v praksi izkazali veliki karavani, po možnosti oglatih oblik, ki pa jih je na trgu čedalje manj. Odlična kinološka alternativa so po našem mnenju tudi velikoprostorci.