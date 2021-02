Rad bi bil Audijeva ikona

Od strani prav tako deluje zelo dobro.

Foto Audi

V notranjosti so znova tudi gumbi in stikala.

Foto Audi



Veliko in še več moči

Audi e-tron GT quattro je verjetno avtomobil, ki ga bodo tisti z veliko denarja hoteli imeti. Če jim le ugaja električni pogon.

Foto Audi

Pogonski sklop in akumulator v dnu. Foto Audi

Ko gre za ime e-tron, so pri Audiju že rekli kaj, kar se ni izpolnilo. Tisti prvi e-tron kot športni terenec je bil predstavljen na veliko, najprej v ZDA, nato v Emiratih, dajali so vtis, da bo spremenil pravila igre. Saj kar vozi in jih prodajajo, ampak ne moremo reči, da je svet električnih avtomobilov obrnil na glavo. Zdaj je tu naslednji e-tron s pristavkom GT, z veliko tehnike, ki jo poznamo iz Porschejevega taycana, pa nedvomno veliko bolj zanimivo podobo.Šef Audija Marcus Düsmann je na razkritju e-trona GT, ki je bilo v duhu časa seveda prek spleta, dejal, da bo postal ikona te znamke. To je drzna trditev, ki se mora šele potrditi, a vendarle po tistem, kar smo videli na razdaljo, velja, da novi audi ni videti slabo. Kot nekakšna električna izvedbena kombinacija limuzine in kupeja, ki je sicer prepoznaven model znamke s štirimi krogi, a vendarle povsem drugačen od tistega, kar smo poznali doslej. Maska je manj pokončna, bolj stisnjena, v njej je množica tipal, ni potrebe po režah hladilnika. Matrični žarometi iz svetečih diod so opcijski pri osnovni izvedbi in serijski pri močnejši, dosegljiva je tudi laserska izvedba, ko je svetlobni snop dvakrat daljši.Zadaj se vleče svetlobni pas, tu je spojler, ki se po potrebi dvigne iz avtomobila. Centimeter krajši je ta gran turismo od petih metrov, pa z veliko medosno razdaljo 2,9 metra, zelo nizek in zelo širok. Govorijo o količniku upora 0,24. Verjetno je Audijev glavni oblikovalec Mark Lichte nanj res lahko kar ponosen, bolj kot na karkoli drugega, kar je zrisal doslej.Voznik in sovoznik, ki ju ločuje široka sredinska konzola, imata športno nizek sedežni položaj, na zadnjih sedežih je dovolj prostora tudi za odrasle potnike. Ti imajo svoj par vrat, prtljažnik prav tako sprejme kar nekaj prtljage, prostora je za 405 litrov. Za volanom in okoli njega je vse v najvišjem slogu, so se pa na sredinskem delu vrnili h klasiki, namesto dveh zaslonov na dotik, kot v audijih A6, A7, A8, je zaslon le še zgoraj, pod njim so kolesca in gumbi. Kot pravijo snovalci, sta ureditev in izbira materialov kombinacija trajnosti, športnosti in udobja: notranje oblazinjenje je brez usnja, velik delež prevlek je izdelan iz recikliranega materiala.Audi e-tron GT vozi na sorodni platformi kot električni porsche taycan, tudi tam je osnova za delovanje električnega pogona 800-voltna napetost, v dnu je akumulatorski sklop 33 litij-ionskih modulov s skupno zmogljivostjo 89 kWh. E-tron GT ima po en električni motor spredaj in zadaj, štirikolesnemu pogonu tudi tokrat rečejo quattro, skupna moč je 350 kW (476 KM) in 630 Nm, v še bolj popoprani izvedbi RS e-tron GT pa 440 kW (598 KM) in 830 Nm. Z mesta do stotice se skoraj izstreli, v 4,1 oziroma 3,3 sekunde, največja hitrost je 245 oziroma 250 km/h.Pričakuje se, da bo podvozje vsaj v osnovni izvedbi malce manj športno, pri Audiji so doslej vselej znali najti pravo razmerje med dobro lego in vseeno velikim udobjem, ki naj ga tak gran turismo, pravijo mu tudi gran tourer, ponuja.Načini polnjenja so kajpada pestri, z izmeničnim tokom je na voljo z močjo 11 kW, pozneje bo tudi z 22 kW. Nobeno presenečenje ni, da sistem omogoča ekspresno hitro polnjenje z istosmernim tokom, če le pridemo do kake takšne superpolnilnice. Doseg je po uradnem merilnem ciklu WLTP 488 kilometrov, ampak to pri takšnem športnem modelu ne pove vsega, verjetno ga boste izpraznili kar nekaj prej.Seveda se lahko vprašamo, ali bo audi e-tron na trgu tudi tako uspešen kot uvodoma omenjeni sorodni porsche taycan. Ta je imel lani 20 tisoč kupcev, ob virusni krizi, ki je ustavljala proizvodnjo, so komaj dohajali povpraševanje. Audi e-tron GT bo malce manj drag, pa še vedno dosegljiv le premožnim – najmanj 100.000 evrov naj bi veljal primerek, z dodajanjem opreme, jasno, še kar nekaj več. Od aprila bo prihajal iz Audijeve tovarne Böllinger Höfe v Neckarsulmu, kjer naj bi vse počeli s posluhom za okolje.Za konec povejmo, da tako kot še kateri nemški premijski proizvajalec kljub epidemiji Audi za seboj sploh nima slabega leta. Ni skrivnost, da so si dobro pomagali s prodajo na Kitajskem, lansko zadnje četrtletje je bilo eno najuspešnejših sploh, v celotnem letu so prodali 1,7 milijona avtomobilov, kar je bilo sicer za 8 odstotkov manj kot leto prej, a glede na razmere posel ni bil slab in verjetno so matičnemu koncernu Volkswagnu znova ustvarili lep kos dobička.