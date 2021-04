Pripadnost znamki je večinoma želena in strateško pomembna

Narekovati podobo avtomobilov znamke, kot je Mercedes-Benz, je velika stvar. To zdaj že več kot desetletje uspešno počne Robert Lešnik. Seveda nas je tokrat najbolj zanimal njihov najnovejši dosežek, razred S, ki je v električni izvedbi nekaj posebnega. Tako kot naj bi bili tudi časi, v katere počasi vstopamo, drugačni.

Vse bolj so med novostmi predvsem električni avtomobili, tudi pri Mercedesu. Če prav razumem, bo električni EQS začetnik nove platforme, koliko modelov bo še pripeljalo s te konstrukcijske zasnove?

Nova električna arhitektura nam omogoča več izvedenk avtomobilov, različnih modelov, oblik in velikosti. Koliko jih bo v naslednjih letih dejansko pripeljalo z nje, naj bo za kupce še presenečenje. Prepričan sem, da bo prijetno.

Notranjost izstopa z zelo velikim, pravzaprav širokim zaslonom. Je to prihodnost, ali pa se bomo še kdaj vrnili h gumbom in kolescem?

V EQS bosta na voljo dve precej različni varianti zaslona: revolucionarni, več kot 1,4 metra široki in tridimenzionalno zaobljeni hyperscreen je opcija. A pri obeh je še vedno nekaj analognih stikal in zračnih šob. Govorimo o kombinaciji digitalnega in analognega sveta. Vse bolj pomembno vlogo bo v prihodnosti igral voice control, glasovno upravljanje. »Hey Mercedes« že danes deluje precej dobro. Tudi sam večino funkcij v avtomobilu tako upravljam.