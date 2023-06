Samozavesten slog inovativnega mojstra dolgih prog

Udobno premagovanje dolgih poti je dobro znana odlika francoskih avtomobilov. Tudi novi Peugeot 508 jo seveda obvlada, a od prestižne limuzine ali suverenega družinskega karavana danes vseeno pričakujemo še marsikaj več. To so aduti, s katerimi prepričata tako tiste, ki prisegajo na avtomobilsko klasiko, kot najbolj tehnološko napredne uporabnike.

Že na prvi pogled pove, da ni tak kot drugi

Pred prvim stikom z njim mi je v glavi odzvanjalo, da so pri Peugeotu tako ali tako oblikovalski presežki že stalnica, zato tudi zunanja podoba modela 508 ne more biti presenečenje. Pa kljub pričakovanjem vseeno vzame sapo, še preden se usedem za volan. Odločilen je že pogled na sprednji del, kjer se maska in odbijač zlivata v neprekinjeno celoto prepleta različnih vzorcev. Še bolj dodelan je svetlobni podpis z ozkim žarometom. Ta ni le futurističnega videza, ampak s tehnologijo Matrix LED cestišče osvetljuje bolj temeljito in z izjemno natančnostjo poskrbi, da svetlobni snop ni moteč za druge udeležence v prometu. Prepoznaven motiv sledi levjih krempljev so oblikovalci spretno uporabili za dnevne luči. Že ti detajli so zagotovilo, da sem ob prihodu na naključen poslovni sestanek posredoval sporočilo, da me sodobna tehnologija ne straši, ampak jo z veseljem sprejemam!

PEUGEOT i-Cockpit® – enake sestavine, a po novem receptu

Tako kot navzven se je zgodba novega Peugeota 508 ponovila v trenutku, ko sedem vanj. Armaturna plošča Peugeot i-Cockpit® zna še vedno presenetiti, pa čeprav je do danes prepričala že milijone zadovoljnih voznikov. Priročno majhen volanski obroč z natančnim krmiljenjem kar intuitivno sam sede v roke in jasno je, da ponuja popoln nadzor in zagotavlja vrhunske užitke v vožnji. Bogastvo informacij mi ponuja 12-palčna digitalna instrumentna plošča, ki je premišljeno postavljena v višini oči. Nadgrajena z dodatnimi možnostmi prilagajanja in novimi načini prikaza ob uporabi mi ne pade na pamet, da bi oči odmaknil s cestišča, kar brez dvoma zagotavlja izjemen prispevek k varnosti. Prav s tem namenom je malenkost v mojo smer obrnjen tudi 10-palčni osrednji zaslon visoke ločljivosti. Ker je udobna vožnja tudi varna, za odlično počutje poskrbita odlična sprednja sedeža s certifikatom AGR in funkcijama gretja in masaže. Po daljši vožnji se mi je zgodilo, da sem iz avtomobila izstopil bolj spočit, kot sem sedel vanj!

Če sediš za volanom novega Peugeota 508, si v vozniških nebesih. Kombinacija naprednih tehnologij se tam sreča z izjemno ergonomijo, ki jo lahko zagotovi le inovativni Peugeot i-Cockpit®. Ne le, da zagotavlja vrhunsko vozniško izkušnjo, ampak z izpiljeno funkcionalnostjo močno prispeva tudi k varnosti. FOTO: Peugeot

Vaša želja je moj »OK PEUGEOT« ukaz

Sodobne tehnologije so izjemno uporabne, a mi vsakodnevno uporabo olajšajo le, če ne zahtevajo preveč pozornosti. Novi Peugeot 508 zato ponuja popolno prilagoditev nadgrajenega multimedijskega sistema i-Cockpit Advanced. Gradniki v slogu najnovejših pametnih telefonov so pomagali, da sem pogled na zaslon prilagodil lastnim željam v nekaj sekundah. Ko sem že pri teh, naj omenim, da je na voljo funkcija preslikave vsebine pametnega telefona na osrednji zaslon (mirroring). Zares brezstično uporabo zabavno-informativnih vsebin pa mi je vseeno najbolj zagotovila funkcija prepoznavanja glasu, ki je moje ukaze ubogljivo izpolnila ob izrečenih čarobnih besedah »OK PEUGEOT«.

Sistemi za pomoč pri vožnji vozniku zagotavljajo še dodatno stopnjo udobja, a so namenjeni predvsem varnosti. Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop and Go je nepogrešljiv v prometnih zastojih, samodejno zaviranje v sili z opozorilnikom na nevarnost naleta, ki podnevi in ponoči zaznava pešce in kolesarje, je nepogrešljiv v naseljih, v temnem delu dneva pa ne gre brez sistema za vidljivost ponoči (Night Vision). FOTO: Peugeot

Stas, ki mu ni para

Novi Peugeot 508 v dolžino meri 4,75 metra in ni klasična limuzina visokega razreda, ampak je veliko več kot to. Že ob prvem stiku je jasno, da je bila prestižna admiralska ladja z bogato tradicijo zasnovana zunaj okvirjev. Namesto štirih ima pet vrat, saj se skupaj s steklom odpira tudi prtljažnik. To so zagotovile drzne kupejevske linije, ki brez okvirjev stranskih vrat še poudarjajo vtis dinamike. Obenem večja prtljažna odprtina ponuja več praktičnosti, ki jo še nadgradi karavanska različica 508 SW. Dih jemajoča silhueta s 530 do 1780 litri prtljažnika je prav tako unikaten oblikovalski presežek, pri katerem so meje med razredi prav tako dodobra zabrisane. Če je nekoč izbira karavana pomenila kompromis, ga je Peugeot 508 poslal v pozabo. Tako med vožnjo limuzine kot karavana so bili vzdihi odobravanja mimoidočih pri obeh izvedbah enako navdušeni. Ne bom lagal, tudi moja samozavest je ob tem nekoliko narasla!

Motorizirana prtljažna vrata omogočajo odpiranje na več načinov. Če k avtomobilu pridemo s polnimi rokami nakupovalnih vrečk, je dovolj brca pod zadnji odbijač in vrata se samodejno odprejo. FOTO: Peugeot

Najboljše obeh svetov

Ste se že kdaj v avtomobil zaljubili na prvi pogled in potem z zlomljenim srcem ugotovili, da ni niti približno primeren za vas? Meni se je to že zgodilo, a ne pri novem Peugeotu 508, saj ta ponuja izjemen nabor pogonskih možnosti. Dušo poboža dejstvo, da so z odzivnim in učinkovitim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom opremljeni vsi, od učinkovitega bencinskega in dizelskega motorja do naprednih priključnih hibridnih sklopov. Najprej izberem kombinacijo elektromotorja in zmogljivega bencinskega stroja. Vožnja z izvedbama, ki zmoreta 180 oziroma 225 konjskih moči, je neutrujajoča in varčna. Presenečenje pride ob prvem prehitevanju, saj živahnega sunka moči nisem pričakoval. Preplet električne in bencinske moči deluje zvezno, da ga voznik niti ne zazna, medtem ko vihtenje majhnega volana daje še dodaten občutek dinamike. Ta lev ima tudi zares kremplje, si mislim. A tu gre predvsem za potovalno udobje, ki ga nadgrajuje možnost neslišne vožnje na elektriko, tudi več kot 60 kilometrov. Ta je pri meni vztrajala do hitrosti 140 km/h, torej tudi na avtocesti.

Ko hibridna tehnologija pokaže kremplje

Če imata opisana priključna hibrida kremplje za praskanje, pa najzmogljivejša različica novega Peugeota 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED z njimi tudi trga. Na zmogljivost je vpadljiv avtomobil opozoril že na daleč, zato je bilo jasno, da kombinacije bencinskega motorja z 200 konjskimi močmi in kar dveh elektromotorjev ne uporablja le iz okoljskih vzgibov. Samozavestno sem plin takoj pohodil do konca in skupnih 360 »konjev« je zagrabilo na vseh štirih kolesih naenkrat. Spet tisti prepoznavni električni sunek, pri katerem največji navor pride takoj, potem pa vztrajno pospeševanje do nespodobnih številk. Če sem prej sklepal, da gre za marketinške parole, mi je kmalu postalo jasno, da so vanj res vgrajene bogate dirkaške izkušnje iz Le Mansa. Pa ni vse le v motorjih. Vseskozi pridno dela prilagodljivo vzmetenje, minimalno znižano podvozje skrbi za minimalno nagibanje, sprednje zavore so velikosti pice, medtem ko avtomobil samozavestno stoji na kar 20-palčnih platiščih. Vsa čustva, ki jih človek doživi ob vožnji takega stroja, je težko pretvoriti v besede, zato lahko ponudim le impresiven podatek, da se novi Peugeot 508 PSE do 100 km/h izstreli v bliskovitih 5,2 sekunde.

Življenje je treba živeti na polno in brez skrbi!

Izbira novega avtomobila je vedno zabavna, tudi prva leta z njim so kot medeni tedni, ko je to obdobje mimo, pa želimo izkušnjo nadgraditi predvsem z občutkom, da se lahko v primeru težave vedno na nekoga zanesemo. Novi Peugeot 508 zato že serijsko ponuja 5 let oziroma 100.000 kilometrov podaljšanega jamstva. Če k temu prištejemo še odlično možnost nakupa s pomočjo Peugeot financiranja po ugodni fiksni obrestni meri 6,9 % in še kasko za 1 evro, je jasno, da gre za priložnost, ki je nikakor ne smete zamuditi!

