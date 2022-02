Španec na nemški električni osnovi

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ima ga Audi, tudi Škoda in Volkswagen (če naštejem po abecedi). Zato je bil čas, da ga dobi še španski del nemškega koncerna. Postavili so ga v novo družino Cupra, poimenovali born (ne kot rojenka, ampak po barcelonski četrti El Born), v Slovenijo je zapeljal v teh dneh. Novi električni avtomobil s pogonom na zadnji kolesni par, zgrajen na osnovi MEB in izdelan v Nemčiji, v Zwickauu.

Ni kaj, oblikovalsko je drzen, predvsem sprednji del z »nosom morskega psa« je Kataloncem lepo uspel. Zadaj se od bratranca VW ID.3 razlikuje predvsem po estetskih dodatkih, ki so nekaj posebnega in lepo umeščeni. A primerjajmo ga z drugo, klasično gnano cupro. Leon je s 4,398 metra za 7,6 centimetra daljši, born pa se ponaša z 8,3 centimetra daljšo medosno razdaljo, zato ima nekaj več prostora na zadnji klopi in za pet litrov večjo prostornino prtljažnika (385 litrov). Še vedno pa je to kompaktni avtomobil, s katerim bo družinska prtljaga potovala v racionalnih količinah.

V notranjosti so ureditev iz bratranca VW ID.3 ozaljšali s številnimi podrobnostmi, ki borna vendarle naredijo drugačnega.

V notranjosti so pri bornu osnovne stvari zelo podobne kot v ID.3, pa naj gre za premalo informativen zaslon pred voznikom, neodzivne tipke na volanskem obroču ali velik osrednji zaslon infozabavne naprave (jasno, z izbirniki v slovenščini). Na voljo je tudi s podatki bogat prosojni zaslon. Pomembnejše razlike prinesejo dodelane podrobnosti. Sedeži z edinstveno obliko so (lahko) izdelani iz reciklirane plastike, potegnjene iz morja, armaturno ploščo popestrijo tekstura plastike in drzno dodani kovinski vložki, ki skupaj s cuprinim znakom na volanskem obroču vendarle vlivajo nekaj dodatnega adrenalina.

Zaradi večjega spojlerja in nekaterih dodatkov je zadek videti športno, kot se za znamko Cupra spodobi.

Born se bo po cestah lahko vozil s tremi različnimi baterijami (45, 58 in 77 kWh) in tremi motorji. Tisti s 110 kW moči bo na voljo le v kombinaciji z najmanjšo baterijo, pri srednje veliki boste lahko izbirali med 150- in 170-kilovatnim motorjem, samo zadnji bo naprodaj z največjo baterijo. Če vam 170 kW ne bo dovolj, boste s pritiskom na gumb e-boost moč lahko za 30 sekund povečali za dodatnih 20 kW.

Daljša medosna razdalja se pozna tudi po nekoliko več prostora za noge na zadnji klopi. Foto Boštjan Okorn

Na papirju obljubljajo doseg od 340 do 540 kilometrov, vendar raje pričakujte, da boste z najmanjšo baterijo ​prevozili kakih 250 kilometrov, s srednjo do 350, z največjo pa dobrih 400. Te številke smo dosegali pri realni vožnji z drugimi avtomobili na isti osnovi in z enakimi motorji oziroma baterijami, hkrati pa smo med prvo, zares umirjeno vožnjo porabili nekaj več kot 18 kWh električne energije na 100 kilometrov.

Osrednji zaslon infozabavne naprave ima diagonalo 13,5 cm in je prijazno odziven. Manj informacij prinaša zaslon za volanskim obročem, na voljo pa je tudi velik prosojni zaslon. Foto Boštjan Okorn

Podrobnosti, ki borna nesporno uvrščajo v družino Cupra. Foto Boštjan Okorn

Za zdaj je cupra born naprodaj le s srednjo baterijo za najmanj 39 tisoč evrov (sedem tisočakov manj z upoštevanjem subvencije in popustom pri financiranju), sprejemajo že naročila za model z večjo baterijo, medtem ko bo najcenejši born (stal naj bi pod 30 tisoč evrov brez subvencije) z baterijo s 45 kWh ​na voljo kasneje. V tem letu jih želijo prodati med 80 in 90, merijo pa, skladno s slovesom znamke, predvsem na mlajše kupce, seveda tudi tiste z družino.