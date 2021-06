Strela je udarila iz Forda

Ko se Amerika obrne na glavo

V notranjosti ni tako zelo poseben, a seveda v tekmi s Teslo brez velikega sredinskega zaslona ne gre.

FOTO: Ford

Orjaški poltovornjak ima v dnu dovolj prostora za zajeten sklop akumulatorskih celic.

FOTO: Ford



Ni za življenjski slog, ampak za posel

Električni orjak naj bi bil sposoben s svojo energijo, kadar je bo dovolj, polniti tudi kak delovni aparat.

FOTO: Ford

Lightning bo na voljo v dveh izvedbah moči in dosega, pa vselej s štirikolesnim pogonom.

FOTO: Ford

Veliko stvari se je v avtomobilizmu skozi desetletja spreminjalo, a nekatere so bile, vsaj v Ameriki, trdne kot skala. Na primer najbolje prodajani avtomobil – že zelo dolgo je to orjaški poltovornjak ford F-150. Domačim in tujim tekmecem ga v ZDA nikoli ni uspelo vreči s prestola. Ob tem se morda zdi, da se mu ni treba kaj dosti spreminjati, vendar se tudi v Ameriki stvari obračajo skoraj na glavo; vsi obljubljajo velike alternativne spremembe in tudi Fordov veliki »pick up« bo od prihodnjega leta naprej prvič vozil tudi na elektriko. S pomenljivim imenom F-150 lightning – v prevodu strela.Čeprav v Evropi o avtomobilih z ameriškim predznakom največkrat poročamo o podjetju Tesli, njihovem šefu Elonu Musku, njegovih čivkih o električnih avtomobilih in še čem, pa Amerika pač ni le nekaj velikih mest na njenem vzhodnem in zahodnem delu, temveč tudi veliko tistega vmes. Tam, kjer je veliko prostora. Tako ni presenetljivo, da so v ZDA, že odkar pomnimo, najbolj prodajani osebni avtomobili veliki klasično gnani poltovornjaki, kot so Fordov F-150, dodge RAM, chevrolet silverado, toyota tundra itn. To so vse orjaška vozila, ki jih poganjajo veliki bencinski motorji s prav tako orjaško porabo. Tako je bilo od nekdaj, poceni bencin je v Ameriki vselej veljal za ustavno pravico.A tudi iz ZDA prihajajo znaki, da se želijo spremeniti. Veliki domači proizvajalci, predvsem Ford in General Motors, so v zadnjih dveh letih začenjali obračati kompas. Odkar ji predseduje, se stalno govori, da bo šla država, kjer sicer doslej niso sprejeli tako ostrih emisijskih zapovedi kot v Evropi ali na Kitajskem, v alternativne pogone pri prometu. General Motors, ki je nekoč tako neslavno »ubil« svoj električni avto EV1 (o tem jeposnel film Who killed the electric car?, Kdo je ubil električni avto?), govori o hitri elektrifikaciji svoje ponudbe, lani so predstavili električno oživitev legendarnega modela hummer.Ford je prav tako z elektriko opremil nekaj svojih slavnih imen: pri osebnih avtomobilih je predstavil forda mustanga mach-E (sicer ni tako zelo športen kot legendarni športnik), električno različico množičnega kombija transita, nedavno pa razkril tudi električno izvedbo svoje glavne uspešnice – velikega poltovornjaka F-150. V nedavni predstavitvi slednjega v Fordovi legendarni tovarni Rouge River v Dearbornu na območju Detroita je med drugim sodeloval tudi predsednik Biden.Lightning je tako kot F-150, na katerem temelji, za naše razmere res kolos, v dolžino meri nekaj centimetrov manj od 6 metrov. S pretiravanjem zapišemo, da je tako velik, da bi moral biti pri nas označen za posebni prevoz … Ima dvojno kabino, čemur pri Fordu rečejo supercrew, pa vselej dva električna motorja, spredaj in zadaj za štirikolesni pogon; na voljo bo v dveh izvedbah moči (426 in 563 kW), dveh izvedbah akumulatorja (niso še povedali podatka), uradno pa bo doseg z enim napolnjenjem bodisi 370 ali 480 kilometrov. Pristavek lightning napoveduje, da ima velike zmogljivosti, z mesta do 100 km/h naj bi bil sposoben v najboljši izvedbi pospešiti v štirih sekundah in pol.Seveda napovedujejo veliko nosilnost in možnost vleke težkih prikolic, lightning ima ob nakladalnem prostoru zadaj še precej velik sprednji prtljažnik (400 litrov). Možnosti polnjenja akumulatorja bodo mnogotere. Ford trdi, da bo avtomobil po drugi strani lahko ob kakem izpadu električne energije polnil domačo hišo, v njem bo tudi priključek za polnjenje delovnih aparatov.Ford F-150 lightning na trgu ne bo sam. Njegova predstavitev ni bila tako medijsko opevana kot dogodek na temo Teslovega cybertrucka, ki pa mora na ceste šele pripeljati, tako kot npr. tovrstni izdelki drugih novih ameriških tekmecev, kot sta Rivian ali Lordstown.Ford napoveduje, da bo lightning za prodajo pripravljen prihodnje leto. Cena naj bi se začela z za naše razmere nepredstavljivo nizkimi 40 tisoč dolarji, v najboljši in najzmogljivejši izvedbi bo tudi do dvakrat višja. Pri Fordu menijo, da tekmeci z električnimi poltovornjaki bolj nagovarjajo kupce nekega življenjskega sloga, ki se želijo s takšnim vozilom prikazati, sami pa merijo predvsem na tiste, ki bi tak avtomobil potrebovali za svoj posel, vsakdanje delo. Med drugim poskušajo tudi v tej izvedbi slediti znanemu geslu tega modela »built tough« (izdelan čvrsto) – pripravili so ga sicer na osnovi klasično gnanega F-150, a uporabili močnejše jeklo.Zanimivo bo opazovati, ali in koliko bo lightning osvojil voznike dosedanjih bencinskih primerkov F-150, še posebej v zveznih državah, kot je »naftni« Teksas. Bencinski F-150 je namreč lani v ZDA našel skoraj 800 tisoč kupcev, pred koronsko krizo tudi do milijona na leto, že 39 let je v ZDA najbolje prodajani avtomobilski izdelek. To nikoli ni bil in nikoli ne bo avtomobil za Evropo, le Amerika je zanj dovolj prostorna.Lahko se le vprašamo, ali bo lightning pomenil takšen mejnik, kot so bili vsaj v svojem času in prostoru električni avtomobili tesla model S, nissan leaf, renault zoe. Pri Fordu vsekakor verjamejo, da bo tako, namreč da ljudje, ko pomislijo na poltovornjak, vselej najprej pomislijo na forda. Njihov šefzelo spoštuje Teslo, a samozavestno pravi: »Veliko je okusov gaziranih pijač, a le ena je kokakola, in veliko bo električnih poltovornjakov, a le en bo lightning.«