Tekmec z vzhoda osvaja staro celino

V Evropi večkrat slišimo, da je prihodnost električna, vsaj kar zadeva avtomobile, a tukajšnja industrija ima na tem področju tokrat res velikega konkurenta – Kitajsko. Avtomobilske znamke iz Kitajske, kot so MG, Nio, Xpeng, Ora …, močneje na evropski trg šele prihajajo, vendar so bile številke avtomobilov, izdelanih na Kitajskem in izvoženih v Evropo, že doslej pomenljive. Po podatkih Jata Dynamics je bilo lani od 1,2 milijona električnih avtomobilov, ki so bili prodani v Evropi, 176.000 izdelanih na Kitajskem. Seveda vsi niso imeli na nosu kitajskega imena, med njimi jih je bilo veliko ameriške znamke Tesla, ki so bili izdelani v njihovi tovarni v Šanghaju, pa Volvove znamke Polestar, Renaultove Dacie, tudi kateri od električnih BMW-jev.

Ta trend narašča tudi letos, po podatkih Eurostata je evropski uvoz kitajskih avtomobilov (predvsem električnih) v prvem četrtletju dosegel skoraj štiri milijarde evrov, samo v prvih štirih mesecih naj bi po podatkih kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev v Evropo pripeljali 127.000 avtomobilov, izdelanih na Kitajskem.

Dolgo se je zdelo, da ima Kitajska dovolj dela že s tem, da z lastno proizvodnjo nahrani domači trg, zdaj pa se ta občutek spreminja. Njihvo izdelki niso več nekaj, čemur bi se le nasmehnili, kot je bilo to nekoč, ko so se s tehnično nekonkurenčnimi in tudi očem neatraktivnimi avtomobili pred desetletji prvič skupno predstavili na avtomobilski razstavi v Frankfurtu.