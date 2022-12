Težka in ostra prtljaga, s katero se ne kaže igrati

Čeprav so bile v preteklih dneh doline še zelene, pa je le nekoliko višje že prava zima. Marsikdo si je že privoščil tek na smučeh po pokljuških gozdovih, sankanje v Kranjski Gori, tudi areška pobočja so že dovolj bela, da so jih pripravili za smuko. Postopoma se odpirajo snekatere še druga smučišča. Zima je vsekakor tu in nas bo razveseljevala vsaj do sredine marca. Žal ne vedno v dolinah, zato bo treba poskrbeti, da pripomočke za uživanje na snegu nekako pripeljete do najljubših poljan.

Zimska prtljaga ima povsem drugačen značaj kot poletna. Sestavljajo jo debela oblačila, s katerimi hitro napolnimo še tako velik kovček, zraven sodijo še zimski čevlji, morda tudi tekaški ali smučarski, za otroke bomo zagotovo peljali s seboj nepremočljiv kombinezon, manjkati ne smejo drsalke, sanke ali smuči – še najbolje kar vse troje. Nič čudnega, da marsikdo nemočno pogleda v avtomobil, kjer prostora za vse skorajda ni. A za dobro zabavo ga bo nekako treba najti in pri tem poskrbeti, da bo pot do cilja potekala varno.

To predvsem pomeni, da ima voznik dober pregled na vse strani, tudi skozi zadnjo šipo. Poleg tega mora biti prtljaga naložena tako, da se ne premika in ne zdrsne ob vsakem zaviranju ali med vožnjo v ostrejši ovinek. Poskrbeti je treba, da v primeru nenadnega močnega zaviranja ali celo trka predmeti ne bodo leteli po avtomobilu in še koga poškodovali, potnikov pa prtljaga ne sme omejevati, saj se bodo sicer v avtomobilu slabo počutili. Kljub mrazu je priporočljivo, da v avtomobil ne sedemo v debelih bundah ali jaknah, nastavljena temperatura pa naj ne bo previsoka, saj lahko vpliva na zbranost voznika. Pozimi se lahko še prej kot poleti zgodi, da boste s potniki in prtljago presegli največjo dovoljeno obtežitev avtomobila, zato prej preverite podatke v homologaciji.

V prtljažnik in notranjost po pameti

Če je le mogoče, je prtljago tudi pozimi najbolje prevažati v notranjosti. Držimo se pravila, da najtežje kose postavimo na dno (morda jih dodatno pritrdimo) in nanje nalagamo lažje kose. Idealno je, če je vse spravljeno pod polico ali rolo prtljažnika, ki prtljago ščiti, da ne pride v potniški prostor. V prtljažnik vsekakor zložite kovčke ali torbe z oblačili in čevlje, za katere je priporočljivo, da jih spravite v njim namenjene torbe. To še posebej velja za težke in trde smučarske čevlje (pancarje). Prav veliko dodatnih stvari v prtljažnik žal ne boste mogli zložiti, morda še kakšne otroške smuči in palice, zagotovo pa ne smuči za odrasle (razen če se lahko pohvalite z zložljivimi).

Ko se družina odpravi na zimske dogodivščine, je prtljažnik morda nepričakovano hitro poln. FOTO: Shutterstock

A to še ne pomeni, da morajo smuči na streho. S podrtjem vsaj dela zadnje klopi boste večino lahko spravili v avtomobil, pri čemer pa je zaradi ostrih robnikov priporočljivo, da jih skupaj s palicami prevažate spravljene v posebno vrečo. Naprodaj so tudi vreče za več parov smuči, kar je praktično predvsem za družinsko smučarijo, se pa v takšnih vrečah smuči rade odrgnejo, zato dodatna zaščita ni odveč. S prevozom v vreči boste tudi zmanjšali verjetnost, da bo po smučanju stopljeni sneg zmočil notranjost avtomobila.

Ali je prevoz smuči v notranjosti sploh mogoč, je odvisno predvsem od števila potnikov v avtomobilu. Če sta zgolj dva, ni težav, zadnjo klop oziroma sedeže lahko poljubno podirate in ustvarite dovolj prostora tudi za smuči. Ko so v avtomobilu trije, boste pri veliki večini modelov lahko izrabili možnost podrtja zgolj (manjšega) dela klopi, kar pa ni več dovolj, če so v vozilu štirje. Tudi ko podrete manjšo tretjino zadnje klopi, zadaj namreč ni dovolj prostora za dva. Tukaj so v prednosti avtomobili s tremi posamičnimi sedeži zadaj ali pa tisti z dovolj veliko sredinsko luknjo oziroma možnostjo podrtja klopi v razmerju 40: 20: 40. Na to podrobnost je pametno pomisliti že ob nakupu avtomobila.

Na streho ne preveč, da ne bo presenečenj

Ko zmanjka prostora v vozilu, je za zimsko prtljago nekako logično, da jo pospravimo na streho. Najbolj osnovnih prtljažnikov, v katere namestimo smuči, skorajda ne vidimo več v uporabi, zamenjali so jih bolj vsestranski strešni kovčki (navsezadnje jih lahko uporabite za katerokoli prtljago vse leto). Oblik in velikosti je na voljo dovolj, da boste izbrali svojega favorita, za zimske radosti bodite pozorni predvsem na dve meri: dolžino, da boste v kovček brez težav pospravili smuči, tudi tekaške, in višino, ki vam bo prišla prav pri prevozu zelo nerodnih sank.

Čeprav so strešni kovčki dovolj veliki in zato vzbujajo skomine po nalaganju večje količine prtljage, pa morate biti pri tem zmerni. Zelo hitro boste namreč dosegli največjo dovoljeno obremenitev strehe oziroma strešnih nosilcev, ki je večinoma od 50 do 75 kilogramov, natančna vrednost je zapisana v navodilih. Zaradi svoje in predvsem varnosti drugih močno odsvetujemo preverjanje, ali nosilci zdržijo večjo obremenitev in kolikšno.

Kadar smuči prevažamo v avtomobilu, so bolj praktični modeli z zadnjo klopjo, deljivo v razmerju 40: 20: 40. A takih na trgu ni prav veliko. Foto Gašper Boncelj

Pri nalaganju prtljage v strešni kovček upoštevajte enaka pravila kot sicer: težji kosi naj bodo na dnu, to bodo najverjetneje smučke, ne priporočamo pa nalaganja večjih težkih kosov, kot so veliki kovčki, saj jih boste težko tako dobro pritrdili, da se ne bi premaknili ob zaviranju oziroma hitri menjavi smeri. Na splošno velja, da prtljaga na strehi spremeni težišče avtomobila, zato morate voziti bolj zmerno in ustrezno prilagoditi hitrost, denimo na ne več kot 120 kilometrov na uro po avtocesti. Enako pomembno je, da se pravočasno spomnite na prtljago na strehi in ne zapeljete v nizek podvoz, garažo ali pod nadstrešek, ne da bi se prej prepričali, ali se bo izšlo. Pred začetkom vožnje strešni kovček dobro zaklenite, s čimer še zmanjšate verjetnost, da se vam bo odprl med vožnjo, hkrati pa zaščitite vsebino pred nepridipravi.

Izposoja

Če se vam bo zgodilo, da bo avtomobil poln, ob njem pa bo ostal kup prtljage, je morda rešitev možnost izposoje. Lotite se jo lahko na različnih ravneh. Najbolj praktična, a tudi najdražja, je izposoja večjega avtomobila za čas dopusta. Na to je dobro pomisliti že prej, zlasti če se odpravljate na pot med počitnicami, saj bodo ustrezni avtomobili (karavani, veliko- in enoprostorci, kombiji) verjetno hitro zasedeni.

Izposodite si lahko tudi samo strešne nosilce in strešni kovček, kar je dobra rešitev, predvsem če jih uporabljate redko in jih v vmesnem času nimate kje ustrezno shraniti. Tudi v tem primeru bodite dovolj zgodnji, med turističnimi konicami takšnih stvari pač hitro zmanjka.

Seveda si lahko izposodite tudi snežne pripomočke, v skorajda vseh turističnih krajih je to postala uspešna poslovna zgodba, zlasti v zadovoljstvo turistov, ki na snegu ne preživijo več kot deset ali petnajst dni v sezoni. Izbira smuči, sank, krpelj, drsalk in podobnega je velika, v različnih kakovostnih razredih, pogosto imajo posebne popuste za družine z otroki, zato ta možnost morda sploh ni napačna. Opremo pred prihodom lahko tudi rezervirate, a da bi prav vse zmanjkalo, težko verjamemo.