Tipičen mercedes, a z drugačnim pogonom

Notranjost je zelo elegantna.

​FOTO: Aljaž Vrabec

Zunanjost ni preveč vpadljiva. ​

FOTO: Aljaž Vrabec

Prva vožnja: Poraba ni majhna

Nekateri novejši Mercedesovi modeli imajo večji zaslon za spremljanje podatkov, toda kljub temu je notranjost EQC zelo dodelana. Materiali so vrhunski, prav tako kakovost izdelave. Kot smo pri električnih avtomobil že vajeni, je povsem tih, dober navor pa omogoča hitre pospeške. Kljub temu se najbolje počuti pri umirjeni vožnji, kar ugaja tudi potnikom, da se peljejo zelo udobno. Resda so bili nekateri majski dnevi še zelo mrzli, kar negativno vpliva na porabo električne energije, toda kljub vsemu smo pričakovali manjšo porabo: med našim preizkusom je znašala krepko čez 20 kilovatnih ur. A. V.

Kabli za polnjenje so shranjeni v prtljažniku. ​

FOTO: Aljaž Vrabec

Pri Mercedes-Benzu so to leto razglasili za leto elektrike. Pri nas je sicer že naprodaj EQV, toda zastopnik Autocommerce za uradni vstop s podznamko EQ označuje predstavitev modela EQC. Kar precej časa je minilo od prvega razkritja, zdaj je končno tudi v slovenski ponudbi.Naročiti je že mogoče tudi EQA, do konca leta naj bi prišel še EQS. Vsi modeli so načeloma nadgradnja avtomobilov s klasičnim pogonom, spremembe pa so vendarle dovolj opazne, da jih ne boste spregledali.EQC je nastal na osnovi modela GLC, tehnično sta si podobna, na zunaj se razlikujeta predvsem po podrobnostih za boljšo aerodinamiko, s katerimi so tudi zmanjšali vrtinčenje zraka. Posebnost je prilagodljiva loputa za dovod zraka v motorni prostor, ki deluje kot nekakšna zračna zavesa. Preden so avtomobil dokončno predstavili, so različne rešitve na različnih koncih sveta preverjali z več kot dvesto prototipi.V notranjosti je razlik več – opaznih, a tudi slišnih, saj so velik pomen namenili akustičnemu doživetju v avtomobilu, ki je med vožnjo načeloma tih. EQC ima bogato serijsko opremo, v katero med drugim sodijo LED-žarometi multibeam in prilagodljive zavorne luči, ne manjka obilica udobnostne opreme (še več je je na seznamu dodatkov), za udobje poskrbi tudi zračno vzmetenje na zadnji osi. Spredaj je vzmetenje enako kot pri GLC.Za pogon avtomobila skrbita dva elektromotorja, vgrajena nad sprednjo in zadnjo osjo, med jobema paroma koles pa je v dnu spravljen akumulator z 80 kWh, ki težo avtomobila poveča za 652 kg. Skupna moč motorjev je 300 kW, navora je za 760 Nm, elektrika pa nenehno usklajuje delovanje motorjev. Primarni je zadnji motor, po potrebi se moč tudi do sto odstotkov prenese na sprednjega, s čimer EQC zmore zapeljati na zahtevnejše terene.Mercedes-Benz pri EQC ponuja osem let oziroma za 160 tisoč kilometrov garancije na akumulator, ki ga boste lahko najhitreje napolnili s 110 kW moči enosmernega toka, počasneje z 11 kW moči izmeničnega. Med vožnjo vam bo v pomoč celoten ekosistem mercedes me, ki med drugim zna optimizirati daljšo pot tako, da predlaga polnjenje, s katerim boste porabili čim manj časa, na voljo pa je tudi dodaten vozni program (poleg treh standardnih) za največji možni doseg.EQC je že na voljo pri slovenskih trgovcih, zanj boste odšteli najmanj 73 tisoč evrov, kar med drugim pomeni, da pri nakupu niste upravičeni do subvencije Eko sklada.