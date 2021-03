Tista prava klasična limuzina

Voznikov delovni prostor je lepo uravnotežena mešanica digitalizacije in klasičnih stikal.

Foto Blaž Kondža

Upravljanje na volanskem obroču kot ena od možnosti nastavljanja funkcij vozila

Foto Blaž Kondža

Mercedes-benz E 220 d 4matic

Zastopnik: Autocommerce, Ljubljana

Cena: 58.900 evrov (testno vozilo 82.182 evrov)

Euro NCAP: *****

Izpust CO2 (WLTP): 161–169 g/km

Mercedesova limuzina razreda E v prenovljeni izvedbi poudarja klasičnost.

Foto Blaž Kondža

Udobno se sedi tudi zadaj.

Foto Blaž Kondža

Štirikolesni pogon prispeva k boljši vožnji v slabših cestnih razmerah. Foto Blaž Kondža

Mercedes-Benzov razred E je lansko poletje doživel prenovo, ki je bila, kot se za to znamko spodobi, izvedena subtilno. Navsezadnje ima razred E eno daljših tradicij pri trikraki srebrni zvezdi in za marsikoga je to tisti pravi mercedes, ki uteleša bistvo blagovne znamke iz Stuttgarta – najraje v limuzinski različici.Naj me tržniki avtomobilskih znamk še tako prepričujejo o kakovosti športnih terencev, jih klasična limuzina prekaša v vsem, kar šteje: v udobju, eleganci, zmogljivostih in gospodarnosti. Vse našteto in še štirikolesni pogon za piko na i je ponujal testni mercedes-benz E 220 d 4matic.Testno vozilo je bilo bogato opremljeno, med drugim s paketom AMG line, kar pomeni bolj športni videz sicer klasične, skoraj petmetrske limuzine. Notranjost je urejena po hišnih oblikovalskih smernicah, digitalizacija voznikovega delovnega okolja pa ravno pravšnja. Namesto klasičnih merilnikov je pred voznika postavljen zaslon, ki se nadaljuje v sredinskega, pri čemer sta oba sklenjena celota. Pri testni različici sta bila vgrajena večja (doplačljiva) zaslona, vsak z diagonalo 31,2 centimetra (serijsko imata diagonalo 26 cm).Sredinski zaslon je občutljiv za dotik, a omogoča tudi upravljanje bodisi s sledilno ploščico na sredinski konzoli bodisi z drsnikom in tipkami na desni strani volanske prečke.Kljub sodobni tehnologiji lahko klimatsko napravo uravnavamo s klasičnimi stikali. Bližnjice do nekaterih funkcij so prav tako speljane prek klasičnih tipk. Vse to štejemo avtomobilu v plus, saj je upravljanje z njim zelo intuitivno. Občutek za volanom mercedesa pa je vsakokrat nekaj posebnega. Avtomobil preprosto ima nekaj, česar drugi nimajo.O udobnem sedenju ne bom izgubljal besed, saj so sedeži eni boljših, v katerih sem sedel doslej. Pozimi bomo cenili tudi ogrevanje, ki je ravno pravšnje, uporabnik nikoli nima občutka, da bo dobil »opekline«. Možno je celo izbrati, ali bo ogrevano sedalo ali naslonjalo ali oboje. Dobro se sedi tudi zadaj. Prtljažni prostor sprejme 540 litrov prtljage, a ga je mogoče s poklopnimi zadnjimi sedeži povečati (serijska oprema pri nas). Naslon zadnje klopi se podre v razmerju 40 : 20 : 40, kar bodo cenili na primer ljubitelji belih strmin.Dizelski štirivaljnik s 1950 kubičnimi centimetri prostornine je razvil največjo moč 143 kilovatov, ki se je na vsa kolesa prenašala prek devetstopenjskega samodejnega menjalnika. Ta prestavlja neopazno in je lepo uglašen z motorjem. Prestave izbiraš na obvolanski ročici in po potrebi še z volanskima tipkama. Če smo pošteni, potrebe po ročnem vmešavanju v delovanje menjalnika nismo imeli. Samo odzivnost menjalnika in motorja ter čvrstost volana in blaženja nastavimo tudi z izbiro voznega programa. Naj omenimo, da je avtomobil tudi v ekološkem načinu prijetno živahen.Ko smo že pri ekologiji: na koncu preizkusa je potovalni računalnik izračunal povprečno porabo 7,2 litra na 100 kilometrov, dober liter več, kot obljublja tovarna; posoda za gorivo sprejme 66 litrov, kar omogoča solidno avtonomijo. Štirikolesni pogon 4matic, na delovanje katerega voznik nima vpliva, poskrbi za še boljši oprijem in občutek varnosti pri vožnji, predvsem po mokri ali zasneženi cesti.Prenovljeni E ima lahko vse sodobne asistenčne sisteme, nekateri so serijsko vgrajeni, nekateri doplačljivi. Delujejo neopazno učinkovito.Celo virtualna osebna asistentka, ki pred časom ni razumela naše želje po navigacijskih navodilih do Stuttgarta, je zelo napredovala. Na žalost pa smo morali idejo o izletu do rojstnega kraja mercedesov opustiti zaradi nadležnega virusa. Ne smem pozabiti omeniti aktivnih matričnih žarometov, s katerimi je vožnja ponoči pravi užitek.Vsekakor pa zmoti, da so vse vtičnice USB v avtomobilu verzije C, ki še ni tako razširjena. Nič ne bi bilo narobe, če bi vgradili še kakšno klasično USB-A. Tudi zrcaljenje pametnega telefona prek Applovega sistema carplay deluje le žično, čeprav nekatere manj prestižne znamke ponujajo brezžično možnost.