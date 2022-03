Japonskemu velikanu je prinesel prvo slovensko zmago

V prispevku preberite:

Toyoto yaris cross zaznamujeta prepoznavno ime in oblika športnega terenca. Avtomobil je privlačen na pogled in obljublja, da bodo ljudje v njem sedeli višje in z boljšim pregledom nad cestiščem, a hkrati ni prevelik, zato ga voznik precej z lahkoto spravi tudi v ožje prostore. Toyota je tako s tem modelom prvič v zgodovini postala slovenski avto leta, čeprav bi si ta naziv gotovo zaslužila že kdaj prej, o čemer priča priljubljenost nekaterih preteklih modelov med slovenskimi vozniki.

V primerjavi z osnovnim yarisom daje yaris cross občutek, da je notri precej več prostora, kot ga dejansko je. V resnici ga je toliko kot v yarisu, le da voznik sedi bolj pokončno. Kljub temu se tudi visokorasli brez težav zgnetejo v 4,18 metra dolg avtomobil, hkrati pa voznik vseskozi dobro nadzoruje vozilo.

Odlagalnih prostorov je dovolj, toda predal na sovoznikovi strani bi lahko bil globlji. Armaturna plošča spada v Toyotin koncept z vse manj fizičnimi stikali, saj pobudo počasi, a zanesljivo prevzema digitalizacija. Potovalni računalnik bi lahko imel še kakšno informacijo več, prav tako bi lahko bil infozabavni sistem malce bolj enostaven, čeprav ravno zapleten vseeno ni. Vsekakor voznik kmalu prepozna celotno logiko.

