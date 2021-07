Trg je še daleč od časov pred krizo

V prispevku preberite:

Polletje je mimo, tudi za proizvajalce in prodajalce avtomobilov. Približno 31 tisoč na novo registriranih vozil pomeni zmerno rast glede na lansko prvo polletje, vendar je to še precej manj kot v tem obdobju leta 2019. Najmočnejši tržni razred so zdaj mali športni terenci, pri pogonu izrazito prevladuje bencinski motor, električni avtomobili pa so na podobni prodajni ravni kot lani in daleč od močne rasti, ki jo doživljajo v nekaterih zahodnoevropskih državah. Zbrali smo nekaj mnenj avtomobilskih zastopnikov in predstavnikov ekosklada.