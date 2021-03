V Ameriki bo Voltswagen

Novo ime nemške znamke za ameriški trg. FOTO: Volkswagen

Volkswagen je danes tudi uradno potrdil poprejšnje navedbe različnih medijev, da se bo njihova ameriška enota v prihodnje imenovala Voltswagen of America. »Morda našo črko k spreminjamo v črko t, a tisto, česar ne spreminjamo, je naša zaveza k izdelovanju najboljših avtomobilov za ljudi in voznike kjerkoli,« je samozavestno izjavil, izvršni direktor Volkswagnove ameriške enote, ki bo svoje ime spremenila meseca maja.Kot je znano, se je nemški avtomobilski koncern močno usmeril v električne avtomobile in želi že do leta 2025 doseči letno svetovno prodajo milijon vozil s tem pogonom. V električni pogon in digitalizacijo bodo do tega leta vložili kar 16 milijard evrov.Kot poroča agencija Reuters, bodo tradicionalni znak v temno modri barvi ohranili za klasično gnane (bencinske) avtomobile, za električne pa uvedli novega svetlo modrega. Podjetje bo ime Voltswagen v ZDA na električne avtomobile uvedlo še kot zunanji napis. Imena ne bodo spreminjali pri drugih Volkswagnovih znamkah, ki so tudi prisotne v ZDA, npr. Audi, Porsche ali Bentley.Volkswagnova svetovna dizelska afera je leta 2015 izbruhnila prav v ZDA, škandal z goljufivo programsko opremo za uravnavanje izpustov dušikovih oksidov, jih je doslej stal več kot 32 milijard evrov. Vse sodne zadeve na to temo še niso končane, tudi slovenski tožniki še vedno čakajo na odločitev nemškega sodišča.Pri Volkswagnu, ki je v ZDA prisoten od leta 1955, nekoč pa je tam uspel z legendarnim hroščem, so na twitterju zapisali: »Vemo, da je starost 66 let nenavadna za spremembo imena, a pri nas smo bili vedno mladi v srcu«.