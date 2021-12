V Audijevem slogu na elektriko

V prispevku preberite:

Audi je že doslej imel električne avtomobile (e-tron, e-tron GT), a se zdi Q4 e-tron prvi, s katerim bi tudi pri nas, seveda v premijskem svetu, radi pritegnili malce več kupcev. Q4 e-tron je prvi audi s skupne električne platforme koncerna Volkswagen, na kateri so že in še bodo pripravljeni tako gnani modeli njihovih različnih znamk. Zaznamuje ga Audijev oblikovalski slog, seveda z nekaterimi poudarki drugačnega pogona, kot so zaprta maska in različni usmerniki zraka. Po karoserijski obliki je bodisi športni terenec, tega smo preizkusili tokrat, bodisi v zadku bolj kupejevski, če hočete, bolj elegantni sportback, ki bo pri nas na voljo nekaj kasneje.V notranjosti so ohranili precej analognih rešitev, kar bo blizu tistim, ki so doslej vozili klasično gnan Audijev SUV srednjih mer. No, Q4 e-tron ima nekaj svojih, novih elementov, kot je elegantno prisekan volan in na njem funkcije, ki jih lahkotno upravljate z drsnikom. Tudi na sredinski konzoli je kakšna taka rešitev, pa vseeno še kar nekaj gumbov in stikal.

Kako pa deluje v vožnji? Kako je z dosegom? Kakšna je pozimi poraba energije?