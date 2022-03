V množici ga ne zgrešite

V prispevku preberite:

Avtomobilski proizvajalci so pogosto predvidljivo dolgočasni. Ker so zaznali oziroma sami spodbudili rastoč trend športnih terencev oziroma križancev, jih zdaj še kar množijo in pričakujejo, da se jih ljudje ne bodo naveličali. Zlasti v razredu tako imenovanih manjših modelov SUV je zdaj že gneča, nedavno pa jo je povečal še Hyundaiev model bayon. No, ni le še eden v komaj pregledni množici, ima vsaj kako zanimivo lastnost.Hyundai ideje za svoje avtomobile rad jemlje v zemljepisnih imenih. Če je kona dobila ime po delu Havajev, ga je bayon menda po očarljivem mestu Bayonne v francoski Baskiji. Ime bayon si hitro zapomnimo, tako kot hitro pritegne pogled pojava tega križanca – korejski proizvajalec je znova pokazal, da zna pripraviti veliko bolj zanimivo obliko od marsikaterega evropskega tekmeca. Bayon je poln ostrih linij, pa vendar teh ni preveč, kakršen je občutek pri podobno velikem hišnem tekmecu koni. Če sta ime in zunanja podoba za petico, znotraj ni tako. Ko sedete v kabino, hitro opazite kar nekaj slabših, bolj trdih plastičnih delov kot v koni, varčevanje je vidno na prvi pogled.