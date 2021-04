V tem obdobju smo na rekordni ravni

Slovenska proizvodna podjetja tako kot vse gospodarstvo preživljajo zahtevne čase. Med tistimi, ki so se po lanskem prvem virusnem šoku najhitreje vrnila v polni ritem delovanja, je bila gotovo novomeška Adria Mobil. Seveda tudi zato, ker so nekateri njihovi izdelki v novih vzorcih življenja in dopustovanja postali še bolj iskani. Nekaj vprašanj smo postavili glavni direktorici Sonji Gole.

Svetovni turizem je v preteklem letu zaradi koronavirusa doživel upad, ni pa bilo tako s karavaningom, za katerega se je izkazalo, da ima v takšnih razmerah vrsto prednosti. Kako na vašem področju kaže to pomlad?

Obseg naročil za Adrijine produkte je v tem obdobju na rekordni ravni, rast povpraševanja pa opažamo na vseh ključnih prodajnih trgih. Spomladansko obdobje pomeni tudi, da smo v sklepni fazi razvoja izdelkov za sezono 2022, od katerih si prav tako obetamo veliko. Lani ste prodali 14.450 vseh izdelkov, kolikšno številko pričakujete letos?

Zaradi nestabilnih razmer ter zaprtja gospodarstva, ki seveda vpliva na dinamiko naše prodaje na evropskih trgih, je rezultat sicer težko napovedati, lahko pa že rečem, da bomo lanskega kljub temu bistveno izboljšali.