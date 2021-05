Več podatkov o varnosti, hrupnosti in učinkovitosti

Obvezna tudi QR-koda

Pnevmatike so edini stik avtomobila s podlago, česar pa se marsikdo ne zaveda. Pri njihovem nakupu vozniki pogosto želijo privarčevati, v Bruslju pa so določili nove oznake, ki naj bi kupcem dale več informacij o pnevmatikah.Poleg varnosti in oprijema cestišča so pnevmatike pomembne tudi pri porabi goriva in hrupnosti. V Bruslju spremljajo podatke in razkrivajo, da je cestni promet odgovoren za okoli 22 odstotkov izpustov toplogrednih plinov na območju EU, hkrati pa je promet edini sektor, ki ima trenutno več izpustov kot leta 1990. Pnevmatike imajo pri tem pomemben delež, saj je od njih odvisnih od 20 do 30 odstotkov porabe goriva.Prav zato pri EU veliko pozornosti namenjajo učinkovitosti pnevmatik, da bi čim bolj zmanjšali izpuste v prometu. S pristopom k pariškemu sporazumu se je EU namreč zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z letom 1990.Pri EU so zato določili nove oznake za pnevmatike, v veljavi so od tega meseca. Z njimi želijo pomagati predvsem potrošnikom, da se bodo znali bolje odločiti, katere pnevmatike so do okolja bolj prijazne. Koncept je podoben kot pri energijskih nalepkah za gospodinjske aparate. Na oznakah bo tudi podatek o hrupnosti pnevmatik v decibelih. Kotalni hrup bo ovrednoten s številom decibelov in črkami A, B in C.EU določa, da morajo biti oznake jasno vidne povsod, kjer prodajajo pnevmatike, prav tako morajo nove oznake objaviti na spletu, vsebovati pa morajo QR-kodo za enostavno skeniranje z mobilno napravo. Marsikdo namreč pnevmatike kupuje po spletu, zato morajo biti nove oznake na voljo vsem potrošnikom.V primerjavi z dosedanjimi oznakami je pomembna novost, da bodo oznako imele tudi pnevmatike za avtobuse in tovornjake. Pri razvrščanju glede na raven hrupa bo poleg decibelov oznaka A (tišje pnevmatike), B ali C (glasnejše pnevmatike), pri oznakah o učinkovitosti pnevmatik pri porabi goriva pa bo razred D po novem razred E, razreda F in G pa sta združena v E. Tako bodo zdaj oznake od A do E. Zraven sta še nova piktograma, ali pnevmatika pri oprijemu v snežnih razmerah izpolnjuje standarde EU (označeno s snežinko) in ali dosega standarde za oprijem na ledu. Na novih oznakah bodo še identifikacijska oznaka pnevmatike in podatki o velikosti pnevmatike, indeksu nosilnosti in indeksu hitrosti.Z novimi oznakami želijo pri EU ozaveščati potrošnike, da izbirajo energijsko čim bolj varčne pnevmatike, in zmanjšati izpuste CO2 za deset milijonov ton. Z manjšo porabo goriva bi lahko potrošniki skupaj prihranili 2,8 milijarde evrov na leto, obenem pa bi bolje vedeli, katere pnevmatike jih bolje ščitijo na mokrih in spolzkih cestiščih.Dosedanje oznake so bile v veljavi od novembra 2012, nove oznake pa morajo imeti vse nove pnevmatike od letošnjega 1. maja. Kljub temu imajo lahko staro oznako vse pnevmatike, ki so jih proizvajalci izdelali pred letošnjim majem, vendar samo do konca leta 2021.Pri EU so poleg tega določili, da morajo vse meritve opraviti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, pri katerih uporabljajo najsodobnejše merilne in računske metode. Poleg boljše ozaveščenosti potrošnikov pa pri EU upajo, da bodo proizvajalci na trg pošiljali še varnejše, tišje in učinkovitejše pnevmatike.