Veliko nevšečnosti zaradi poplavljenih avtomobilov

Vodna ujma je povzročila doslej nevideno škodo tudi na avtomobilih in drugih vozilih. Spominjamo se sicer poplav v preteklosti, ki so bili avtomobili prav tako poškodovani, a nikoli toliko kot zdaj, na tako širokem območju. Nekatere približne ocene smo dobili, natančnejše številke pa bodo znane šele čez čas.

Najprej se postavlja vprašanje, kako hude so poškodbe in okvare zaradi poplave. Za nekatere avtomobile, ki smo jih v teh dneh videli na fotografijah, prevrnjene in napol zasute, polne peska in blata, zelo verjetno ni več rešitve. Tudi če jih je zalilo manj, je, kot smo pisali prejšnjo soboto, v vsakem primeru škoda precejšnja, na splošno pa naj ponovimo, da se situacija zelo poslabša, če je voda šla čez prag vozila in višje.

Seveda je pomembno, ali je bil avto kasko zavarovan, pri čemer ponavljamo, da moramo to preveriti, saj zavarovanje proti poplavam ni nujno del standardnega kasko zavarovanja, ampak je lahko pogoj, da imamo prav za to sklenjen dodaten paket delnega kaska.

Vsi cenilci na terenu

Tudi če imamo zavarovanje, pa je težko reči, kako hitro se bodo stvari odvijale. Kot so nam sredi tedna dejali na zavarovalnici Triglav, so na terenu vsi njihovi cenilci, zaradi izrednih dogodkov so v pomoč strankam pri obravnavi škodnih primerov usmerili tudi zaposlene v prodaji in še nekaterih oddelkih. Sicer ima pri njih tako imenovano kombinacijo B, ki vsebuje kritje v primeru poplave, sklenjeno več kot polovica strank z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). Povejmo še enkrat, da je mogoče škodo prijaviti tudi po spletu.

Cenilec se odloči, ali se avtomobil še izplača popraviti ali je strošek prevelik in vam bodo ponudili tako imenovano totalko, ki ji pravijo ocena ekonomsko popolne škode. Kot navaja zavarovalnica Triglav na spletni strani, cenilci na podlagi kotacij Eurotaxa določijo tržno ceno vozila, ocenijo vrednost razbitine in izračunajo stroške popravila ter odmerijo odškodnino – maksimalne stroške popravila vozila. Pri tem upoštevajo prevožene kilometre in druge elemente, ki lahko vplivajo na tržno vrednost, denimo stanje vozila in investicijska vlaganja.

Kadar zalije vozilo, je škoda v vsakem primeru velika. FOTO: Leon Vidic

Še enkrat povejmo osnovni nasvet, da avtomobila nikakor ne poskusimo zagnati, le odklopimo akumulator. Ko je možno, je dobro, da avtomobil odvlečejo do delavnice. Če razmere dopuščajo, naj se vozilo zrači. Do prihoda cenilca pa kaj dosti z njim ne moremo početi. Prve avtomobile so sicer denimo v veliki mreži Renault-Nissan že pripeljali k nekaterim serviserjem, k drugim (še) ne, kar je razumljivo, saj ljudje večinoma še vedno rešujejo stanovanja, avtomobili pridejo na vrsto kasneje.

Ko smo spraševali po podatkih, koliko je bilo prijav poplavljenih avtomobilov, so nam v naši največji zavarovalnici, pri Triglavu, dejali, da je o številu prijavljenih tovrstnih škod še prezgodaj govoriti. Podobno so odgovorili na zavarovalnici Generali, nam je pa Marko Kralj, direktor škodnih primerov, povedal, da pričakujejo nekaj sto prijav. Na zavarovalnici Grawe so sto prijav dobili že do sredine tedna.

Drugo prevozno sredstvo

Če predvidevamo, da bo zaradi poplav bolj ali manj poškodovanih avtomobilov precej, se lahko vprašamo, kaj bo to pomenilo v prihodnje za avtomobilski trg. Morda predvsem trg rabljenih vozil, če razmišljamo, da si bo nekdo zaradi trajno neuporabnega avtomobila nujno moral priskrbeti drugo osebno prevozno sredstvo. Do ujme je bilo sicer stanje na tem trgu glede ponudbe razmeroma ugodno, po poprejšnjem pomanjkanju vozil, ki je bilo najprej posledica koronske krize in nato zastojev v proizvodnji, je bilo vozil v ponudbi precej več, tudi cene so se ponekod zniževale.

Prav tako je vprašanje, kaj se lahko s tem v zvezi zgodi čez nekaj mesecev, če se bodo na trgu rabljenih vozil pojavili avtomobil, ki so bili poplavljeni, nato pa so jih za silo spravili k življenju. Tisti, ki iščejo rabljene avtomobile, bodo morali biti zelo pozorni, na to včasih kažeta zelo velik popust ali nenavadno nizka cena. Seveda se lahko marsikaj odkrije z nekoliko natančnejšim pregledom. Sicer imamo s takšnim avtom kasneje težave.