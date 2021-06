Velikoprostorec z golfovimi potezami

V prispevku preberite:

Med velikoprostorci novosti niso prav pogoste, jih pa vsaj ne opuščajo, tako kot enoprostorce. Ker so v navezi z gospodarskim programom, imajo kar trdne temelje in tudi v potniškem programu precej stalno bazo kupcev. Ti so zdaj dočakali svežega caddyja, ki deluje res zelo nov. V primerjavi s kakšno prejšnjo prenovo je caddy zdaj res nov, celo nekoliko daljši je od predhodnika, za 9 centimetrov (450 cm), to je še ravno prav, da ni okoren. Ima slogovne poteze nekaterih najnovejših Volkswagnovih modelov, od zadaj deluje skoraj elegantno. Po silhueti je pač tak kot v svoji zasnovi, tu velikih sprememb ni moglo biti. Seveda ima drugi par drsnih vrat, za katera moramo snovalce pohvaliti, da se odpirajo in zapirajo z lahkoto, podobno kot sicer velika prtljažna vrata – ni več tistega težaškega tovornjaškega občutka. S tem bi lahko vsaj kak družinski oče prepričal svojo boljšo polovico, ki sicer nad »kombiji« ni navdušena, čeprav ima vselej v zasedi veliko prtljage.