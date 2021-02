Virus ni ustavil avtomobilskih tatov

Vir: Policija

Nasveti policije proti tatvinam



-ne parkirajmo na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih, uporabljajmo urejena parkirišča, garaže in garažne hiše

-ko zapuščamo vozilo, izvlečemo ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtimo volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zapremo vsa okna in zaklenemo vrata vozila, prav tako ne pozabimo na prtljažnik

-vozilo zaklenemo, tudi če ga parkiramo v zaklenjeni garaži

-v njem ne puščamo dokumentov (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police, servisne knjižice)

-nakup alarmne naprave, ključavnice za volan ali menjalnik in drugih varnostnih naprav se izplača le, če jih redno uporabljate

-storilec lahko ob morebitnem vlomu v naše stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in nam odpelje še vozilo, zato ključev niti doma ne puščamo na vidnem mestu

-dogovorimo se s sosedom o medsebojni pomoči pri opazovanju oziroma varovanju vozila



Težave s kolesi

Vir: Policija

Morda bi si mislili, da je bilo lani zaradi virusne krize tatvin motornih vozil bistveno manj. Na splošno so res ukradli malce manj avtomobilov, zato pa precej več koles z motorjem. Najbolj nas seveda zanimajo avtomobili, saj je njihova vrednost največja: lani so bili med ukradenimi najbolj v ospredju renaulti.Če je bilo leta 2019 ukradenih nekaj manj kot 600 motornih vozil, jih je bilo po podatkih policije lani malce nad 600. Takšna, precej nizka raven je že približno od leta 2015, pred tem so bile številke dolgo precej večje. V preteklem letu je bilo nekoliko manj izmaknjenih osebnih avtomobilov (upad z 293 na 276), tudi pri motornih kolesih je bila sprememba ugodna (z 52 na 34), nasprotno pa je bil precejšen porast pri kolesih z motorjem (s 133 na 219). Ti so tudi dvigali skupno število ukradenih motornih vozil.Sicer se je lani zaradi virusne krize v splošnem kriminaliteta zmanjšala, manj je bilo vlomov in tatvin, ker so bili ljudje v glavnem doma, toda avtomobile večinoma kradejo s parkirišč, ta pa so bila bolj ali manj enako dostopna. Pri nas glavnino avtomobilov ukradejo z namenom, da jih razstavijo in prodajo za sestavne dele, le nekaj malega jih gre celih v tujino.Pregled po znamkah pokaže, da so lani tako kot že nekaj časa tatovom najbolj dišali renaulti, teh so izmaknili 107, precej za njimi so bili volkswagni s 35 primerki, med znamkami z dvomestno številko so še Audi (19), BMW (18), Citroën (16), Opel (12) in Fiat (10).Če pogledamo malce dlje nazaj, je Renault med znamkami v ospredju zadnjih pet let, prej je bil večkrat na vrhu tudi Volkswagen. Pri modelih velja, da je bil lani daleč največkrat ukraden renault clio (48), za njim še en renault, megane, tudi kot karavanski grandtour (29), medtem ko so Volkswagnovih golfov izmaknili veliko manj, statistika je za ta množični avtomobil precej manj neugodna kot še pred nekaj leti. Če po modelih pogledamo celotno desetletje, je bil namreč golf pri tatovih najbolj priljubljen.Največ motornih vozil ukradejo na območju Ljubljane, zadnja leta dobro polovico vseh, včasih je bil ta delež še večji. Večino tatvin povsod po Sloveniji izvedejo ponoči, med 23. in in 5. uro.Če je bilo lani nekaj manj ukradenih avtomobilov, pa je bilo veliko več kot v prejšnjih letih izmaknjenih koles z motorjem: potem ko je bila v letih 2017–2019 ta številka okoli 130, je lani poskočila na 213 primerkov, med njimi je bilo največ izdelkov znamke Piaggio. Kot pravijo na policiji, je ta dejavnost storilcev precej odvisna tudi od sezone, in ta se je lani z ugodnim vremenom začela zgodaj, kraje v tej kategoriji pa so se potem kar nadaljevale.Dokaj zgodaj se je lani sezona začela tudi za kolesarje, poleg tega zlasti v mestih vse več prebivalcev kolesari. Prodaja koles vseskozi narašča, tako si lahko mislimo, da je več tudi kraj. Natančne statistike o tem ni, so nam pa na policiji dejali, da je na tem področju več težav. Kolo se v tehničnem smislu zlahka ukrade, če je na primer priklenjeno kje v mestu, tat samo preščipne ključavnico obešenko in se odpelje. Kot pravijo, ga že pri nas težko najdejo, ko ga tatovi enkrat spravijo v tujino, je iskanje še veliko težje. Poleg tega je kraja vozila velika tatvina in s tem je tudi zagrožena kazen višja, kraja kolesa pa je navadna tatvina, z nižjo predpisano kaznijo, vsaj v povprečju ne gre za velike vrednosti, nekaj sto evrov.Ljudem priporočajo, naj spremljajo dražbe, saj so bila ukradena kolesa običajno prijavljena, vendar je problem s podatki. Kot pravijo, so bili poskusi, da bi se objavili podatki o ukradenih kolesih, toda lastniki pogosto nimajo kakovostnih podatkov, na primer številke okvirja. Tu morajo biti tudi lastniki bolj aktivni, treba je posredovati čim več serijskih podatkov – kot so nam na policiji slikovito dejali, če v njihovi bazi piše, da je bilo ukradeno rdeče kolo znamke Rog, si s tem ne morejo dosti pomagati.