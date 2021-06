Visoki moto turizem po apeninsko

V prispevku preberite:

Na prvi pogled med letošnjo in lansko multistrado ne boste opazili razlik. Ravno to, da človek takoj ne opazi, da je motocikel popolnoma spremenjen, je bistvo filozofije Ducatijevega nemškega lastnika. Ampak podrobnejši pogled razkrije novosti pri vseh bistvenih elementih motocikla, posebej pa nove LED luči, ki svetijo tudi v ovinek, kljun, ki ima na sredini velik črn kvadrat, par manjših zračnih usmerjevalnikov ob bokih, V4 značke, drugačen kokpit in sedeža ter spremenjen zadek motocikla, kjer zopet najdemo pod zadnjo lučjo podoben črn kvadrat, kot se ga vidi pri sprednji maski motocikla. Da ne bo preveč ugibanja, gre za svetovno premiero v uporabi radarske tehnologije pri motociklih.