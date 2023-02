Vitamin A proti poplavi križancev

V nadaljevanju preberite:

Najprej bi se zahvalil Mercedesu, da (še) ni opustil razvoja in proizvodnje svojega najmanjšega izdelka, razreda A. Škoda bi ga bilo. V poplavi takšnih in drugačnih križancev je namreč stari dobri petvratni kompaktni razred – A 180 je dolg 4,42 metra – prava osvežitev. Kje pa piše, da nihče več ne more sesti nekoliko nižje in nato uživati v optimalni ergonomiji?