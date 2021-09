Vodik in gorivne celice še niso pozabljeni

V prispevku preberite:

Čeprav se na področju vozil v veliki večini govori o baterijskih električnih avtomobilih, so še vedno prisotne tudi že dolgo znane druge tehnike, ki jih tudi lahko uvrstimo med alternativne. Predvsem pogon na vodik in gorivne celice, na katerega najbolj resno računa korejski velikan Hyundai-Kia. Nedavno so predstavili nov globalni načrt zanj, v ospredju se zdi, da so gospodarska vozila.Skupina Hyundai sploh ni proti baterijskim električnim avtomobilom, nasprotno, na tem področju imajo velike načrte, prihajajo atraktivni modeli, kot sta hyundai ioniq 5 in kia EV6. A poleg tega so eni tistih, ki menijo, da imajo na področju alternative prihodnost tudi vodik in z njim gorivne celice.