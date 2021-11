Vodik namesto bencina

V prispevku preberite:

Ob velikih načrtih o povsem električnih avtomobilih še tlijo tudi druge ideje, na primer v povezavi z vodikom. Znano je, da bi radi tega predvsem v težjih in večjih vozilih uporabili za gorivne celice in električni motor, nekateri sveži načrti posameznih japonskih družb omenjajo tudi vodik kot gorivo za klasični motor z notranjim zgorevanjem. Iščejo pa še druge načine za pridobitev do okolja bolj prijaznega goriva za klasični pogon. V začetku tedna so Toyota, Mazda, Subaru, Yamaha in Kawasaki na dirkališču Okajama v Mimasaki na Japonskem podpisali skupno izjavo o iskanju različnih poti do bolj sprejemljivega goriva za motorje z notranjim zgorevanjem. Takoj je treba dodati, da je Toyota med njimi največji igralec na trgu, navsezadnje ima tako v Mazdi kot Subaruju lastniški delež, od nje dobita tudi nekatere tehnične rešitve.Toyota bo v japonski dirkaški seriji nastopala z modelom corolla sport, v katerem bo bencinski motor iz GR yarisa prirejen za delovanje na vodik, in s tem poskušala dobiti potrebne izkušnje. Mazda bo za dirkaške namene model mazda 2 opremila s posebno različico dizelskega motorja, za katerega naj bi pripravili naslednjo generacijo biodizla, medtem ko bo Toyota skupaj s Subarujem v dirkaškem okolju preizkušala tudi sintetično gorivo. Kawasaki in Yamaha pa naj bi za motorna kolesa in druga vozila poskušala pripraviti motor, v katerem bi za gorivo uporabljali vodik. Kakšni so ti izzivi? Zakaj tudi z vodikom stvari niso enostavne?