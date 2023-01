Vrnitev rotacijskega motorja v drugačni vlogi

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na nedavni razstavi v Bruslju je Mazda prvič prikazala sicer že znani električni model MX-30, a tokrat v izvedbi s podaljševalnikom dosega. Za ta namen bodo uporabili rotacijski motor, ki ga je izumil Felix Wankel, največ pa se je z njim zlasti v športnih avtomobilih ukvarjala Mazda. Nazadnje v modelu RX-8, ki je sicer že vrsto let opuščen. Videli bomo, ali se bo tokrat uveljavil v drugačni vlogi.

Mazda je že doslej imela električni model MX-30, ki pa se zaradi razmeroma majhne baterije z zmogljivostjo 35 kWh ne more ravno pohvaliti z dosegom. Na slovenskih cestah je precej redek gost. Japonska družba je pred časom napovedala, da ga bo nadgradila v izvedbi s podaljševalnikom dosega. Ta je zdaj razkrita, imenuje se mazda MX-30 R-EV (angleška kratica za range extender electric vehicle). Ima manjšo baterijo z zmogljivostjo nekaj manj kot 18 kWh, ta se lahko polni na zunanjem omrežju in napolnjena uradno zagotavlja doseg 85 kilometrov. Za nadaljevanje skrbi podaljševalnik dosega, bencinski rotacijski motor. Deluje kot generator za električni motor (moč 150 kW), ob napolnjeni bencinski posodi (40 litrov) naj bi dodal še več kot 600 kilometrov dosega.

Mazda po svoje obuja rotacijski motor, ki ga imajo za nekakšno dediščino. FOTO: Mazda

Pri Mazdi so rotacijski motor menda precej posodobili, drugače kot nekoč v športnih mazdah ima precej manjšo prostornino (830 kubičnih centimetrov) in nižje vrtljaje (4700 na minuto). Govorijo o neposrednem vbrizgu goriva, da ne bi gorivo pri sesanju uhajalo v napačne prekate, še z nekaterimi drugimi rešitvami, med njimi boljšim tesnjenjem, naj bi odpravili v preteklosti izrazito težavo tega motorja – veliko porabo. Motor naj bi bil razmeroma lahek, prav tako omenjajo nove rešitve za bolj zanesljivo delovanje na dolgi rok.

MX-30 R-EV bo pri nas na voljo vsaj v kakšnem primerku proti koncu leta. Zanimivo bo videti, kolikšna bo cena, kot kaže v Nemčiji, ne bo pretirana, od 35 tisoč evrov naprej. Podaljševalnikov dosega sicer na trgu ni veliko. Nekoč je to rešitev imel ameriški model chevrolet volt, ki je danes povsem električen, podobno mali BMW i3 s pristavkom rex (opustili so jo, ko je i3 dobil večjo baterijo, lani je bil ukinjen tudi i3). Trenutno je v takšni izvedbi še novi nissan x-trail, v katerem kot generator deluje trivaljni turbobencinski motor.

Tudi če si o tržnem uspehu predstavljene tehnične rešitve ne upamo soditi, pa lahko rečemo, da je Mazda kljub svoji relativni majhnosti – na leto proizvedejo 1,3 milijona avtomobilov – eden redkih proizvajalcev, ki si drzne stvari početi po svoje, drugače, v nasprotju s trendi. Ko je pred leti vsa industrija drvela v zmanjševanje velikosti motorjev, so oni zagovarjali pojem pravšnje prostornine, ki je po njihovem mnenju večja.

Spomladi bodo prav tako v nasprotju s trendi v modelu CX-60 predstavili dizelski vrstni motor, za katerega kljub veliki, trilitrski prostornini napovedujejo zelo majhno porabo. Velja sicer spomniti, da so podobno napovedovali tudi za bencinski motor skyactive X (z elementi delovanja, podobnimi dizelskemu), pa ni bilo nič iz tega.

Kakšen primerek mazde MX 30 R-EV bo pri nas na voljo proti koncu leta. Zanimivo bo videti ceno. FOTO: Mazda

Zdaj je tu še vrnitev rotacijskega motorja, kot rečeno, v drugačni vlogi. Bo uspešna? Pri rotacijskem motorju se navdušenci seveda vedno vprašajo, ali ga bodo še kdaj pripravili v kakem športnem modelu. Mazdo RX-8 so upokojili že pred enajstimi leti, na možno naslednico so leta 2015 namignili s študijo RX-vision, vendar vsaj za zdaj okoliščine čemu takemu niso naklonjene. »Rotacijski motor je naš simbol,« je za Autocar nedavno dejal Mazdin inženir Jošiaki Noguči, a v isti sapi dodal: »Za inženirje pri Mazdi so sanje imeti športni avtomobil z rotacijskim motorjem. Toda zdaj ni čas za to. Ko bodo razmere boljše, ko bo razvita načrtovana družina električnih modelov, bomo spet lahko sanjali.«