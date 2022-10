Vse je v presežnikih, tudi cena

V nadaljevanju preberite:

Če bi iskali avtomobil, ki združuje največ različnih značilnosti, potem bi gotovo morali najmanj omeniti tudi BMW X3 M40d. Ta avtomobil je lahko hiter in udoben, kot blagi hibrid pa združuje tako dizelski kot električni pogon. Vprašanje je le, ali je vse skupaj vredno skoraj sto tisoč evrov?

Boljši poznavalci avtomobilov lahko marsikaj razberejo že iz samega imena. X3 razkriva, da gre za športnega terenca. Prostora je dovolj za vse potnike, hkrati vsi sedijo zelo udobno. Tudi na drugo klop se lahko spravijo trije odrasli, medtem ko je v prtljažniku prostora za 550 litrov. Več kot dovolj za družinski avtomobil.

Veliko pove tudi črka d. V osnovi gre za terenca z dizelskim motorjem, a je zraven v pomoč še blagohibridni sistem. Trilitrski dizelski šestvaljnik premore zajetnih 340 konjskih moči (250 kW), zato do stotice doseže v vsega 4,9 sekunde in se najhitreje pelje pri 250 kilometrih na uro. Mi se tako hitro nikakor nismo vozili, toda glede na moč motorja in vozne občutke ne dvomimo v resničnost številk na papirju. Vsi ti podatki razkrivajo tudi to, zakaj je zraven v imenu oznaka M, ki pri BMW predstavlja športnost (beri: hitrost).