Vsi izpusti niso posledica delovanja motorja

Veliko pišemo o tem, da naj bi bili čez dobro desetletje novi avtomobili samo še električni. Manj o tem, da bo za avtomobile z vidika izpustov že precej prej veljala še kaka nova obveza. Konkretno okoljski standard evro 7, ki ga je po dolgih pripravah evropska komisija nedavno le predstavila, predvidoma pa začne veljati leta 2025. Prinaša zanimive, tudi zahtevne spremembe, več o njih nam je povedal dr. Urban Žvar Baškovič, asistent v laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost na ljubljanski fakulteti za strojništvo. O tem, da se bodo po novem prvič merile emisije delcev pnevmatik in zavor, ki jih oddajo tudi elektkrični, ne le bencinski ali dizelski avtomobili; o zahtevi, da bodo morali avtomobili novim standardom ustrezati do 10 leta starosti; tudi o tem, če bo evro 7 zadnji tovrstni okoljski standard.