Zbogom, mali Francoz

Twist, swing in tango

Smart fortwo in forfour lastniku Daimlerju nikoli nista prinesla pravega uspeha. Foto Gašper Boncelj

Notranjost prvega twinga je bila zelo izvirna. Foto Renault

Druga generacija twinga je zamujala, potem pa so jo leta 2007 le začeli izdelovati v Revozu. Foto Uroš Hočevar



Družba opuščenih in novo upanje

Twingo je bil nedavno pripravljen na električni pogon. V Novem mestu naj bi ga izdelovali do leta 2014. Foto Revoz

Toyota IQ je bila nadvse domiselno zasnovana, a predraga.

Foto Boštjan Okorn

Suzuki ignis je eden redkih res malih avtov, ki so še v prodaji. Foto Staš Ivanc

Sliši se malce absurdno, ampak mnogi evropski avtomobilski proizvajalci pravijo, da so najmanjši avtomobili z vsemi okoljskimi in varnostnimi zahtevami postali predragi in da se jim račun z njimi ne izide. Tako bo v nekaj letih slovo vzel tudi »novomeški« renault twingo in se pridružil vrsti upokojenih majcenih avtomobilov. Bomo torej mini avtomobilom v Evropi rekli zbogom ali pa kak mali avto le ostaja oziroma se pojavi celo novinec?Le malce po tem, ko je s fanfarami napovedal bodočo oživitev nekdanjega renaulta 5, tokrat na električni pogon, je Renaultov šef Luca de Meo nekje drugje, seveda mnogo manj pompozno, povedal, da še en legendarni Renaultov avtomobil, renault twingo, ne bo imel naslednika. Da je ob okoljskih (emisijskih) zahtevah ekonomična priprava in izdelava avtomobilčka, dolgega 3,6 metra, predraga, da mu je žal zanj, a da po tem, ko se je iz skupnega projekta umaknil partner z drugim modelom, sami tega res ne morejo več početi.Z mini oziroma najmanjšimi avtomobili je v sodobnih časih v Evropi križ; kljub temu da so nekoč študije kazale, da se bo povpraševanje po njih zaradi rasti velikih mest hitro povečevalo, da imajo torej svetlo prihodnost, ni bilo ravno tako. Mini avtomobili so sicer imeli svoje kupce, a nikoli zelo veliko, eden od razlogov je bil, da pogosto niso bili dosti cenejši od malce večjih izdelkov.Proizvajalci so poskušali stroške omejevati tako, da so modele različnih znamk izdelovali skupaj in so tako dosegli vsaj neko ekonomijo obsega. Tako so imeli sorodne modele znotraj kakega velikega koncerna (npr. Volkswagen) ali pa so imeli različna sodelovanja med sicer popolnimi tekmeci, kot npr. PSA in Toyota ali pa Fiat in Ford ter, kot rečeno, Renault in Daimler. Aktualni twingo je namreč tako kot sorodnik smart forfour izdelek iz projekta Edison, Daimler (Mercedes-Benz) in Renault pa sta mimo Edisona sodelovala še na drugih področjih.Za forfoura so že pred časom napovedali, da v takšni obliki v prihodnosti ne bo več vozil, nadaljnji razvoj znamke Smart so Nemci zaupali kitajskemu partnerju Geelyju, povsem Smartu posvečeno tovarno v Hambachu, kjer še nastaja smart fortwo, so že prodali. Tudi Smart, ki si ga je nekoč zamislil ustanovitelj znamke ročnih ur Swatch, Nicolas Hayek, je po svoje otožna zgodba velikih obetov in vnovičnih zagonov, a nikoli res pravega uspeha. O tem bi lahko spisali poseben članek.Zdaj pa nekaj več besed o malem francozu. Twingo, ki je zdaj v tretji generaciji, naj bi se poslovil čez tri leta, torej po treh desetletjih od prve pojave. Če se seveda dotlej v kaki direktorski glavi še kaj ne utrne. Čisto prvi twingo je bil rojen leta 1993, njegovo ime je skovanka besed »twist«, »swing« in »tango«, kar da spominja na neke vrste plesno igrivost. Zrisal ga je takratni in kasneje slavni Renaultov šef oblikovanja Patrick Le Quément. Spomnimo se ga po »očkah« (očeh), s katerimi se je vselej prijazno smejal, pa po domiselni armaturni plošči, že takrat sredinskim zaslonom in notranji sedežni prilagodljivosti. Tudi po tem, da je bil posebej na začetku precej drag. S popravki je trajal dolgo, skoraj 14 let, kar 2,5 milijona so jih prodali.Ko je bil že čas za drugo generacijo (2006), ki je bila po dotedanji proizvodnji v Franciji predvidena za novomeški Revoz, so tik pred zdajci vse skupaj zamaknili za leto dni. Takrat ravno ustoličeni Renaultov predsednik Carlos Ghosn je kasneje povedal, da v potrošniških klinikah strankam novinec ni bil všeč. Ko so ga po njegovi odločitvi predvsem spredaj spremenili, je le prišel v Revozovo proizvodnjo in na trg. V nekaterih letih, posebej po finančni krizi, ko so s subvencijami spodbujali prodajo v Nemčiji in Franciji, je imel kar veliko kupcev, tudi po 180 tisoč na leto.Na njegovi osnovi so poskusili še z malim rahlo športnim roadsterjem windom, ki pa je bil strel v prazno in je hitro končal kariero. Potem je bil leta 2014 nared sedanji twingo, kot rečeno, skupaj s smartom forfour in prvič s pogonom na zadnji kolesi in z motorjem zadaj. Lansko jesen so za twinga pripravili še električno izvedbo, v Revozu so posebej v ta namen uredili tudi manjši obrat za sestavljanje akumulatorskega sklopa, le nekaj mesecev kasneje pa je prišla vodstvena napoved, da bo to zadnji model s tem imenom.Tako naj bi se twingo tam nekje leta 2024 pridružil drugim mini avtomobilom; ford ka, peugeot 108, citroën C1, opel adam, seat mii, škoda citigo in volkswagen up so v zadnjih letih končali v muzejih proizvajalcev. Ob naštetih se še spomnim tudi zame genialnega modela toyota IQ, ki pa je bil preprosto predrag. Potem so ga prestižno odeli v znamko Aston Martin (!), za nekakšen drugi avto bogatih lastnikov britanskih športnikov, pa se tudi to ni obneslo.Nekaj mini modelov v Evropi pač vztraja, npr. toyota aygo, hyundai i10, kia picanto. Vsi ti v relativno majhnih številkah, večje je imela zadnja leta le Fiatova panda, ki je bila z zelo nizko ceno nadvse priljubljena v Italiji. Panda je bila vselej lahko opremljena tudi s štirikolesnim pogonom; takšna redka mala terenska posebnost je še suzuki ignis, ki je pri nas kar priljubljen.Tu je tudi čisto nova električna honda e, ki pa je vsaj za zdaj hudo draga, kot da ne bi hotela imeti več kot peščice kupcev. Podobno bo v kratkem nov električni fiat 500. Lahko si mislimo, da bodo Italijani tudi pando, ki je že v letih, pripravili na novo. Volkswagen, ki je menda za prihodnost vse stavil na elektriko, naj bi pripravljal mali električni avtomobil (ID.1?, ID.2?).Naj s čim majhnim, morda tudi bolj enostavnim, preseneti še kdo.