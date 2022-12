Adijo, pamet!

Včasih se človek dobro počuti, ko vidi, da imajo drugi še več težav kot on sam. Morda sem zato med nakupom v Telekomovi trgovini malce pomilovalno prisluhnil pogovoru med prodajalcem in priletno stranko. Prodajalec ji je predlagal, ali ne bi že enkrat zamenjala »onega predpotopnega« modela z majhnim ekrančkom za pametni telefon, pa mu je možakar zelo prepričljivo dal košarico: »Pa saj je moj telefonček tudi pameten. Še preveč!« Ostal je pri svoji »pameti«.

Meni pa je prodajalec pojasnil: »Če hočete popust, potem vam tega telefona tukaj ne morem prodati, ampak vam ga bodo poslali iz ljubljanskega centralnega skladišča.« Ker 20 procentov ni ravno mačji kašelj, sem seveda pristal, vendar se je nakup dodatno zapletel. Prodajalec naročila ni mogel opraviti, poklical »centralo« in izvedel, da v skladišču trenutno nimajo takega modela, konkretnega telefona iz lucijske poslovalnice pa ne smejo prodati s popustom. Zato mi je svetoval, naj grem po drugih opravkih in se vrnem. Ko se vrnem čez pol ure, ima prodajalec veselo logistično novico: »Zadevo smo uredili tako, da pošljemo mi ta mobitel iz Lucije v Ljubljano, potem vam ga pošljejo po pošti in ga dobite čez nekaj dni.« Potem se lahko vrnem v poslovalnico, da mi prenesejo vse podatke in aplikacije s starega na nov telefon.

Pametni telefon je lahko odličen pripomoček za organizacijo in urejanje življenja, ljudje pa tudi lahko kaj zapletejo. FOTO: Huawei

Natanko teden kasneje sem bil z njim spet pri istem prijaznem prodajalcu, ki se je potem še dve uri potil s premeščanjem vse telefonske pameti na nov telefonski čudež. Po tednu čakanja in dobrih dveh urah tehničnega truda je za silo delal. Ker ima pamet z vzhodne in ne zahodne svetovne poloble, še ne bere podatkov z domače vremenske postaje in ne omogoča prostoročne telefonije v avtu. Ampak to je drobiž v primerjavi s pametjo, ki jo zdaj nosim v žepu. Nisem pa več tako prepričan, da je moj telefon res tako pameten, kot tisti z majhnim okenčkom, od katerega se nikakor ni želel posloviti v uvodu omenjeni in pomilovanja vreden kupec.