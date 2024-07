Japonski trik po naše

Japonci so izjemen narod. Verjamem, da imajo edinstvene rešitve tudi za izjemne vremenske razmere. A tokrat so v »inovativnosti« malce pretiravali. Tačas, ko je polovici sveta peklensko vroče in ko navadni smrtniki polno preklinjamo razgreto pločevino, ki nas čaka na parkiriščih, pod drevesi, pod napušči, v senci ali na soncu … in ki je kriva, da zamujamo na vse – do sestankov in vlakov, ker jo je, preden sploh lahko sedemo vanjo, treba obvezno ohladiti, tačas, torej, se nam Japonci prav nedolžno čudijo. Oni naj bi namreč, berem, »izumili hlajenje« razbeljene pločevine za deset stopinj Celzija v eni minuti – ne da bi jih to stalo jena in ne da bi za to porabili eno samo kapljico goriva. »Izum« so poimenovali japonski trik.

Ker me je zanimalo, kako je trik videti, in zlasti, ali bi ga bilo mogoče izvajati tudi v mali Sloveniji, sem se poglobila v »navodila za uporabo«. Po teh se počutim kot voznica iz dežele (šele) vzhajajoče pameti. Takole je zapisano. V avtomobilu, ki ga parkirate na soncu, lahko temperatura tudi preseže 60 stopinj Celzija. »Pečici« v vozilu se ni mogoče izogniti niti s senčniki ali zatemnjenimi stekli. Lahko pa to storimo z japonskim trikom, ne da bi zagnali motor avtomobila ali vklopili klimatsko napravo. Trik izvedemo tako, da spuščamo stekla na sovoznikovih vratih in večkrat odpremo ter zapremo voznikova vrata. Uspeh je zagotovljen tudi, če se postopka lotimo obratno: da spuščamo stekla voznikovih vrat in »loputamo« s sovoznikovimi vrati. Seveda ne manjka niti strokovna razlaga tega čudežnega »fizikalnega« postopka, ki je v tem, da se ustvari močen pretok zraka iz notranjosti, ki omogoči vstop svežemu zraku in izpodrine vroč, nasičen zrak iz avtomobila ...

Na tem mestu tvegam, da bom zvenela kot moja stara mama, ki je rada rekla, da je človek star, kadar se na slišano odzove z včasih. A tokrat ne gre drugače. Čemur smo včasih rekli zluftati in se v slovarju najde pod prezračiti, zdaj rečejo japonski trik. Dobro jutro v deželo vzhajajočega sonca ...