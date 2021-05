Žvečilni gumi Bazooka, ki je prijteljico spravil v težave. FOTO: promocijsko gradivo

Nekoč so kontroverznega pop art umetnika Andyja Warhola vprašali, kaj bi raje bil, in je po daljšem »hmmm« dejal, da bi bil Donald Duck, Disneyjev junak Jaka Racman.Bostonska avkcijska hiša RR je pred leti na dražbi ponujala obledel obrazec za službo, ki ga je leta 1973 izpolnil in podpisal Steve Jobs, obenem pa še ljubezensko pismo, ki ga je med eno izmed svojih rehabilitacij lastnoročno napisala Amy Winehouse svojemu ljubemu Blaku Fielderju.Na karirast list, iztrgan iz bloka, je s kemičnim svinčnikom narisala še krokodilčka, obkroženega s srčki, in se pod vse podpisala Amy lioness, levinja (lev je sicer njeno astrološko znamenje) ... Oba lista papirja sta bila mahoma prodana, seveda za zajeten kup dolarjev. Katerega od obeh rokopisov bi raje imeli? pa so se retorično glasili veliki naslovi na prvih straneh uglednih ameriških časnikov.Bi raje krvav, srednje ali bolj zapečen biftek, sprašujejo natakarji goste v restavracijah in mnogi nevedno raje izberejo enako kot njihov gostitelj. Imate raje Optimista ali Idealista? pa so imeli s kredo izpisano v nekem pariškem bistroju v predelu Marais, na tabli, ki je vabila na 'appy 'our.»Očeš šamar ili policiju?« (Bi raje klofuto ali policijo?) je pred mnogimi leti prodajalka v živilski trgovini v ljubljanskih Mostah vreščala na mojo prijateljico, ki je mimogrede smuknila žvečilni gumi Bazooka in ga vtaknila v žep pa so jo dobili. Še danes jo vidim, kako je brez ene same solze ali kančka strahu, drobna trinajstletna punčka, nastavila obraz in odločno izbrala: »Šamar!« Drugič pa raje ne boš več, a ne, sem ji rekla na poti domov in jo pobožala po licu, na katerem je bila rdeča sled prodajalkine dlani. »A ne bi raje tekli do doma?« mi je odvrnila, vedoč, da se mi ne bo ljubilo.P. S. Danes je moja prijateljica iz otroštva – raje – zelo uspešna odvetnica.