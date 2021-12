Kaj pa je vaš ikigaj?

Ikigaj je japonski koncept, ki pomeni »smisel obstoja« oziroma »razlog za uživati življenje«. Točnega zahodnjaškega prevoda ni, sestoji pa beseda iz dveh zlogov. Iki pomeni življenje, gaj pa vrednost, veljava.

Japonci verjamejo, da skupek majhnih radosti v vsakdanjem življenju vodi v bolj izpopolnjeno bivanje. V teh časih teme in dolgih noči se pogosteje kot sicer zalotim, da premišljujem o smislu življenja in iščem trenutke, ki bi ga razsvetlili.

A nadloga je ta, da ikigaj v zimskih mesecih vedno težko najdem, sem namreč poletni tip in vsako leto komaj čakam, da mine obdobje zimskih jaken, škornjev, drgnjenja avtomobilskih stekel pred peto uro zjutraj ter konstantno zmrznjenega nosu. Zasijem, ko vzbrsti pomlad in omaro prevetrim s tankimi majicami in poletnimi oblekami. Ko lahko začnem načrtovati vzpone na dvatisočake, ne da bi me od njih odvrnile snežne razmere.

Čeprav se strinjam, da ima vsak letni čas dobre plati, da je jesen krasna v svoji barvitosti ter zna zima ponuditi presežke, naj bela pravljica čim prej mine.

Nekateri bi rekli, da ima umirjenost zimskih mesecev svoje prednosti – kaj je bolj idiličnega kot zlekniti se ob peti uri popoldne, ko sonce zaide in se svet umiri, pred televizijski zaslon z drugo sezono ljube serije ali pa držati v rokah novo knjigo, še vso dišečo in nedotaknjeno? Brez slabe vesti, da nekaj zamujamo, ker ne izkoriščamo v polnosti dnevne svetlobe.

Morda pa je pravi recept, kako najti ikigaj, da za začetek znižamo merila in poskušamo najti radost v majhnih, vsakdanjih trenutkih? Morda s kosilom z nekdanjo sodelavko, ki živi več kot sto kilometrov stran. Ikigaj je vedno pohvala za dobro napisan članek pa zdravorazumsko razmišljanje posameznikov, ki na srečo še ni izumrlo. Začetni tečaj teka na smučeh, ko je človek daleč od rane mladosti. Frostovi stihi o gozdu na tih zimski večer. In krog življenja se nenadoma lepo sklene.