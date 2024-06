Ko Anglež pade z balkona

»Na Hvaru rečemo, da se poletna sezona začne, ko prvi Anglež pade z balkona,« reče Toni. V slikovitem zalivu Vela Stiniva oddaja apartmaje, kuha večerje in lovi ribe. Toni se smeji, a z balkonom misli čisto resno. Tako kot je za Slovence znano, da na otok prikolesarijo ali se v najslabšem primeru pripeljejo z avtom, ki ima na strehi par koles, potem pa ves čas dopusta rinejo na vrh hribov, plavajo in tekajo po otoku, za poležavanje na plaži pa jim zmanjka časa. Toni ve, o čem govori, saj je v njegovem zalivu tudi plezalski raj za »lude Slovence«.

Pred leti je na družbenem omrežju krožil duhovit zapis Dade Batinić iz Makarske o različnih navadah turistov. Da Italijani ves čas sprašujejo, ali govoriš angleško, odgovora pa ne razumejo, ker ne govorijo angleško. Bosanci pripeljejo vsaj eno osebo v avtu več, kot jih avto sploh lahko sprejme, in se ob prvem srečanju že poljubljajo in objemajo. »Zlezejo ti pod kožo, da jim daš pet dni zastonj.« Če »Švaba« reče, da pride v soboto ob desetih, bo v soboto ob desetih tam, tudi če bo avtocesta zaradi neurja zaprta. Američani za Hrvaško prvič slišijo med igranjem družabne igre, na letalu poguglajo zgodovino od 7. stoletja naprej in se čudijo, da Hrvatje poznajo wi-fi. Avstralci plačajo za deset dni, a ker se že prvi večer ustavijo v pubu, jih naslednjih devet dni ne vidiš več. Francozi se kar naprej pritožujejo in zahtevajo vračilo denarja, zato jim raje takoj dajo 100 evrov, da ne morijo ​​za vsako malenkost. Čehi se že prvi dan cvrejo na soncu in tekmujejo, kdo bo bolj rdeč, Poljaki veliko sprašujejo in se ob tem ves čas smehljajo (a ne razumejo nič), Angležu, še preden pade z balkona, pa je vse na Jadranu ekselent, s podtonom prezira. »Ekselent sardela, ampak a imate fiš end čips.«

Avstrijca in Slovenca ob morju ne vidiš, domačin ga sreča, ko gre kopat krompir na goro, piše Dada Batinić. »Prvi pride na vrh in od pol litra vode, ki jo je imel s sabo, so mu ostali štirje decilitri. Da ti jih, ker tebi v avtu ne dela klima.«