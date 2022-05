Koncertna pomlad

Kako občutite zeitgeist, se sploh čemu upirate, sem s pozicije neke druge generacije spraševala Gregorja Strasbergarja, frontmana mlade novomeške zasedbe Mrfy, ki je v maju dvakrat zapored razprodala Katedralo Kina Šiška. Ne vem, kaj sem hotela od njega, morda nekaj družbene angažiranosti, kritičnosti, ki se za tako muziko spodobi. Če se upiramo? me je zafrkljivo pogledal izza trendovskih očal: Ne vem, mogoče samo hočemo ob vsej tej črni sliki sveta zdaj dati ljudem to, kar jim je v teh dveh letih najbolj manjkalo – dobro muziko, druženje, pozitivne vibracije … Tudi to je upor, a ne? In še nasvet – poslušajte verz iz našega komada Prjatučki: »Kdo bo rešil svet, če ga ne bomo danes mi tukaj spet ...?«

Hitro sem se spustila s svojih višin. Pojma nimam, kaj se je zares dogajalo v mladih v tem času zaprtosti, kdo drug bo »rešil svet«, če ne prav mladi, s svojo ustvarjalnostjo, z dobro glasbo. Mladi karizmatični raper Vazz je v Kinu Šiška predstavil novo ploščo Kodeks; isti večer, ko je Jan Plestenjak na noge spravil Stožice, so v Kinu Šiška Batista Cadillac predstavljali novo ploščo. Stožice so bile spet polne na koncertu ob tridesetletnici Big Foot Mama, Hamo je z Lubeznijo in Tribute to Love zatresel Križanke, septembrski koncert Joker Out v Križankah s »shaggadelic« frontmanom Bojanom Cvjetićaninom je že zdaj razprodan ... Druga godba je v mesto ponovno prinesla glasbe od drugod ...

Kot da je ta maj eksplodiral v nekakšnem rivajvlu koncertnih norih dvajsetih, novi val sveže glasbe, novih tokov ... Kot da smo se v tem navalu koncertne evforije bolj kot kdaj prej začeli zavedati, kako pomembno je ujeti mo-MENT, ki prihaja v mesto. Odprta prizorišča, kjer se lahko spet družimo, spoznavamo nove, nore in drugačne stvari. Ali ni najlepša stvar na svetu, da se srečaš z novimi ljudmi, novimi ustvarjalci, in spoznavaš novo dobro glasbo? mi je rekel Bogdan Benigar, prvi mož Druge godbe. In zdaj tudi bolj razumem, kaj mislijo Mrfy z verzom: »Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.«