Misel o krizi kot priložnosti sem slišal tolikokrat, da sem postal radoveden. Od kod prihaja ta nenavadna ideja? Nekoč je bil postopek iskanja virov nekoliko zapleten, a je bil zanesljiv. Knjige, ki so nosile tehnični naslov Slovar citatov, so bile opremljene z dobrim pojmovnim kazalom, zbrani citati so bili opremljeni še z natančnimi opombami. A izvora gesla Kriza je priložnost sem se lotil na sodoben način. Torej: google, kriza, priložnost, išči.



Ljudi, ki jim pripisujejo avtorstvo te misli, je za en večji avtobus. Med njimi sta tudi zvezdnica Marilyn Monroe in fizik Albert Einstein. Ker svetovni splet ni samo smetišče dezinformacij, pač pa na njem najdete tudi skladišča preverjenih podatkov, sem ob brskanju po zgodovini misli, da je kriza priložnost, naletel na prepričljivo utemeljitev, da Einstein te misli ni nikoli zares izrekel. Je pa res, da je eden od njegovih sodobnikov skušal narediti zelo kratek povzetek njegovih razmišljanj in mu je idejo o krizi kot priložnosti preprosto pripisal. Četudi je ni izrekel. Torej mu jo je podtaknil.



Tudi filmska zvezdnica ni razglabljala o krizi kot priložnosti. Je pa nekaj na to temo povedal njen skrivni ljubimec, John F. Kennedy. »Kitajci besedo kriza izpišejo z dvema potezama čopiča. Ena poteza pomeni nevarnost, druga poteza priložnost. Med krizo se zavedajte nevarnosti. A spoznajte tudi priložnost.« JFK je v resnici vse skupaj nekoliko poenostavil ...



Ob tem je zanimivo, da je citatov, ki jih dandanes na svetovnem spletu pripisujejo Albertu Einsteinu, za manjši ocean. Citati za vsako priložnost. In največji del teh je izmišljen, v najboljšem primeru izkrivljen. Zakaj? Najboljše pojasnilo je ponudil Louis »Studs« Terkel, zgodovinar, publicist, igralec, Pulitzerjev nagrajenec. »Vedno rad citiram Alberta Einsteina. Veste, zakaj? Zato, ker si nihče ne drzne, da bi mu nasprotoval.«

