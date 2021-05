Ljubezen, včeraj in povsod

Danes je včerajšnji jutri in jutri bo prav tako današnji včeraj, angleško Yesterday, kot je obenem naslov ene največjih – brezčasnih – uspešnic legendarne skupine The Beatles. Besedilo, za katerega je Paul McCartney dobil navdih v sanjah, opeva, kako so se še včeraj zdele vse težave daleč stran in kako preprosta je bila ljubezen ...Tudi film Dannyja Boyla iz leta 2019, navdihnjen po tej pesmi in z istoimenskim naslovom Yesterday, ujame tisti nostalgični občutek, ki se vsake toliko potiho prikrade v nas od nekje s hrepenenjem po včeraj. Gre za romantično rokenrol komedijo o glasbi, sanjah, prijateljstvu in - ljubezni. Ki je konec koncev vse, kar potrebuješ, oziroma kot pravi edinstvena pesem All you need is Love, ki jo je napisal John Lennon v želji, da bi jo razumeli vsi narodi. »Vse, kar potrebuješ, je ljubezen« je bil tudi priljubljen slogan v protivojnem gibanju iz 60-ih. In, ko so Lennona vprašali, če gre za propagando, je odločno odvrnil: »Seveda. Sem revolucionarni umetnik. Moja umetnost je posvečena spremembam.«Obenem gre za prvo skladbo Beatlov, ki je šla leta 1976 v svet preko globalnega prenosa na satelitski televiziji. V sebi nosi preprosto in direktno sporočilo in za vedno ostaja ena najbolj ikoničnih – tukaj, tam in povsod – angleško »Here, There and Everywhere«, kot je hkrati tudi naslov še ene pesmi, ki jo je napisal Paul, medtem ko je nekega jutra ob sončnem vzhodu čakal Johna na njegovem vrtu ob bazenu, da se prebudi in sta jo nato skupaj dokončala. In za konec, angleško »The End«, kot je naslov tudi zadnje pesmi genialnega dvojca Lennon – McCartney in poslednja, ki jo je skupaj posnela skupina The Beatles, pove vse z verzi.»And in the end the love you take Is equal to the love you make.« Prevod najverjetneje ni potreben, a vendarle. Na koncu je ljubezen, ki jo prejemate, enaka ljubezni, ki jo dajete.