Matejin svet

»Kako se imenuje riba, ki bi rada, pa ne more?« me je pred časom »z enim na hitrico« ustavila v filozofskem parku in nasmejala Mateja Gaber. Profesorica, doktorica germanistike in predsednica akademskega zbora ljubljanske filozofske fakultete.

Po rodu Prekmurka, v prejšnjem življenju pa zagotovo belle époque Parižanka, se je kot brucka ustalila v Ljubljani in te dni izdala knjižni prvenec Svet kot iz škatlice vzet. Govori o odraščanju v Soboti in še o marsičem drugem. Dr. Matjaž Kmecl je o knjigi zapisal, »da se ob vsaki besedi kot iz Pandorine skrinjice usuje slikovita množica spominov, malo nostalgičnih in zelo živopisnih o ljudeh in deželici, ki je bila večji del zgodovine ločena od preostalega slovenskega telesa. Pripovedovalka to deželico ljubi, ima sijajen spomin, nezgrešljivo prekmursko mehkobo in več kot očitno pripovedno veščino.« Mateja Gaber ima posebno energijo, ki motivira mnoge, ki jih spusti blizu, v svoj svet.

Poleg razgledanosti in bistroumnosti zna malone vse. Celo naslikati Malevičevo Rdečo konjenico. Sama pa je navdihnila Andreja Savskega iz skupine Irwin, da je njen portret naslikal skupaj z baletnim copatkom. Mateja namreč deluje gracilno kot balerina, ki pa zna zelo odločno zamahniti s palico za golf in zavihteti kuhalnico za več deset gostov. Njena nebeška torta je donebesno slastna, pojedine na tematskih zabavah pri Gabrovih v Nebotičniku pa bi si zaslužile vse možne zvezdice. Poleg umetnosti, filozofije, golfa, kuharije ter predavanj raziskuje in jo vznemirja tudi fenomen Chanel. Ob vsem tem je žena in mama trem. Zaradi omejitve s prostorom naj razkrijemo samo še odgovor na vprašanje z začetka, ki se glasi: Skuša! In dodajamo, da Mateja Gaber res zmore. Vse. Njen Svet, kot iz škatlice vzet bi morali v bistvu umestiti v obvezno šolsko branje!