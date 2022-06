Besede imajo moč. To vemo vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo z njimi. In to smo začutili tudi v minuli poletni noči. Ob letošnjem jubileju najstarejšega festivala zabavne glasbe, ki se je začel maja 1962 na Bledu, so namreč v ospredje postavili pesnice in pesnike, ki so s svojimi verzi zaznamovali slovensko popevko. Gregor Strniša, Miroslav Košuta, Svetlana Makarovič, Ciril Zlobec, Frane Milčinski Ježek, Elza Budau, Milan Dekleva ... Nekaterih že dolgo ni več med nami.

Natanko pred petdesetimi leti je v prvih dneh junija v ljubljanski Hali Tivoli potekal enajsti festival slovenske popevke. Dva večera glasbe, en večer nagrad. Domači pevci, tuji gostje, gostje iz sosednjih republik ... da, bila je še Jugoslavija. Skladatelji Privšek, Sepe, Soss so na festival prišli s po tremi skladbami, Robežnik, Adamič s po dvema. Prvi večer je največji aplavz požel Italijan, drugi večer skladba edinega komponista, ki ni bil iz Slovenije in jo je zapela Makedonka, so ugotavljali novinarji in dodajali, da je bolj ali manj vse enako kot prejšnja leta.

Nagrade so prišle čisto na koncu. Pri poslušalcih je zmagal Oto Pestner s Privškovo Mati, bodiva prijatelja, žiriji pa je bila najbolj všeč Sepetova Med iskrenimi ljudmi, ki jo je zapela Majda Sepe. Besedili za obe je napisal en avtor. To je bil Dušan Velkaverh, ki je prej in pozneje v besede odel okoli 500 popevk. Od mladih oči, ki so svetle luči, do dneva ljubezni, ki ne mine nikdar, biserov v očeh, mini bolezni in maksi ljubezni. Bil je tekstopisec, ki je v nas »zakopal« najlepši silvestrski poljub, pisal je o zelenih livadah s teboj, moji deželi in njeni lepoti, o tem, da je vsak sam in ostane sam, brhkih Ljubljančankah, ptici vrh Triglava, svobodnem soncu in biserih v očeh.

Zakonskemu paru Sepe pa je poklonil iskrene ljudi. »In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim.« je s svojim žametnim glasom pela Majda v junijski noči 1972.

Še vedno najlepša slovenska popevka. Vsaj zame.