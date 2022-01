Moramo se pogovoriti o Vidu Valiču

Nisem zavzeta facebookerica, še manj instagramovka, ne berem kar naprej spletnih komentarjev in se ne sekiram zaradi zapisov na družbenih omrežjih. Morda sem prav zato pred dnevi ostala brez besed in šokirana obsedela pred TV-ekranom, kjer so pokazali FB zapis Vida Valiča izpred meseca dni. 23. december je začel z nenavadnim zapisom: »Jaz pa napovedujem, da bo Roman Jerala izgubil svojo kredibilnost, tako kot so jo Ihančk, Bednovička in ostali ustraševalci. Jaz jih mam že pouhn k... A jih ma še kdo drug, pa je počasi čas za vile in bakle? Dejte no, jaz sem lih nove kupu, pa so še čist ošiljene.«

Svoje novo orodje je usmeril na izjavo Romana Jerale, znanstvenika par excellence, ki je napovedal, da bo omikron najbrž našel vsakogar, ki še ni cepljen. Precej podobno so v tistem času govorili vodilni epidemiologi po svetu, od Faucija do Michaela Osterholma in Neila Fergusona. Da bodo Nemci do konca zime cepljeni, preboleli ali mrtvi, pa je kar naravnost napovedal tamkajšnji minister za zdravstvo. Mimogrede, številke danes Jeralovo tezo počasi že potrjujejo, a V. V. se ne da. Zdaj se je oglasil, da smo ga narobe razumeli oziroma da ne razumemo prenesenega pomena. Njegov zapis da je bil poziv k uporu oziroma protestu!

V dveh letih epidemije smo se navadili na marsikaj in marsikoga. Da virusa sploh ni oziroma da nam bo Bill Gates vstavil čipe, da palčka za testiranje predre možgansko opno in da je vse skupaj izmišljotina farmacevtske industrije. Navadili smo se raznih potrčev, wernerjev in sašk, ki se jim račun epidemije nikoli ne izide, a ena najbolj priljubljenih televizijskih fac na Slovenskem, standup komik in voditelj, je pokazal, da se gre vedno lahko še korak dlje in stopnico niže.

Lahko se pretvarjamo, da nismo slišali, brali, lahko čakamo, da bo vse skupaj minilo in se bomo nekega dne spet smejali njegovim šalam o moških, prdcih in Damjanu Murku. Lahko pa končno in enkrat za vselej vsem vidom valičem rečemo: dovolj je!