Najlepše mestece

Nekje v ameriški Georgii ob avtocesti stoji napis »verjetno najlepše majhno mesto ZDA«. Danes je mnogim žal, da so »highways« gradili tako blizu naselij, popotnik pa lahko hitro zavije z njih in si ogleda takšno znamenitost. Ne spomnim se več imena mesteca, ki ga je kot nešteta njemu podobna sestavljala predvsem Glavna ulica s prečno Prvo, lepo obnovljena stara pročelja pa so bila tudi tam videti kot iz filmov. Turisti oblegajo New York, Miami in Los Angeles, a država ima še neštete manjše urbane bisere.

Življenje v njih je počasnejše od tistega v velemestih, ki nikoli ne spijo. Od New Yorka se je treba samo z vlakom zapeljati po severni liniji ob reki Hudson, in mestni biserčki, v katerih življenje nikoli ne hiti, se vrstijo drug za drugim. Glavne ulice so imenovane po kakšnem lokalnem veljaku, bližnji cerkvi ali kot v primeru New Palza po prvih evropskih naseljencih hugenotih. Druga, kot Poughkeepsie, v nazivih ohranjajo dediščino prvotnih naseljencev, v preteklosti neprimerno imenovanih Indijanci.

Nekatera druga mesta odsevajo veličino »imperialnega mesta«, kot so imenovali New York. Navzdol po reki Hudson so ladje vozile les za njegovo izgradnjo, navzgor so se Vanderbilti, Rockefellerji, Helmsleyji in drugi vozili iz mestnih palač k svojim podeželskim. Na romantično podeželje ob reki Hudson se radi zatekajo tudi številni sodobni bogataši ter znane osebnosti iz filma in glasbe. David Bowie je imel hišo v gorovju Catskill, Taylor Swift je severnemu delu zvezne dežele New York posvetila pesem o eni svojih bolj travmatičnih ljubezenskih zvez. Z Woodstockom se tam vrstijo hipijska mesteca, pa čeprav je bil znameniti koncert s tem imenom precej stran. Če jih vprašate o slavnih sosedih in obiskovalcih, pa se prebivalci mestec v dolini reke Hudson le nasmehnejo. V Crotonu so bolj veseli, da jim Susan peče fokače in pecivo, v Tarrytownu, da imajo več dobrih kavarn. Turisti prihajajo in odhajajo, življenje v ameriških mestecih pa teče v svojem ritmu.